POLICIJA NA TRAGU MONSTRUMIMA KOJI SU ZAPALILI PA BACILI U KONTEJNER ŽENU U KRČEDINU: Istraga otkrila stravične detalje, privedeno nekoliko osumnjičenih!

Novosadski Institut za sudsku medicinu utvrdio je da je starica čije je telo pronađeno 20. juna u kontejneru u vikend-naselju Breskvik kod Krčedina najpre brutalno ubijena, pa tek onda spaljena.



Kako Kurir saznaje, reč je o Beograđanki M. G. (80), a policija je već privela nekoliko sumnjivih osoba na informativni razgovor.

Istraga

- Kada je telo pronađeno, obavljen je uviđaj tokom kog je prikupljen veliki broj dokaza. U samom startu bilo je dosta sumnjivih stvari i pretpostavljalo se da je reč o ubistvu. Telo koje je pronađeno bilo je ugljenisano i neprepoznatljivo, ali se odmah videlo da je reč o starijoj ženskoj osobi - rekao je izvor Kurira.

On dodaje da je policija najpre krenula u pretraživanje prijava nestalih žena.

kontejner u kome je pronađeno telo starice foto: Jelena Rafailović

- Poklapanja u prvo vreme nije bilo jer nigde u okolini nije prijavljen nestanak starije žene. Morali su da se sačekaju rezultati obdukcije, koja je na kraju utvrdila i identitet nesrećne žene - objasnio je naš izvor.

On ističe da je policija istovremeno tragala za onim ko je telo doneo i spalio u kontejneru.

Svedoci

- Saslušani su meštani koji žive na tom potezu. Pored toga, pregledani su snimci kamera koje prate put do naselja. Iako je bio vikend i u startu veći protok vozila, policija je sistemom eliminacije došla do određenih saznanja. Više osoba pozvano je na informativni razgovor, u većini su to rođaci ubijene - kaže naš sagovornik.

policija istražuje ubistvo foto: Jelena Rafailović

Podsetimo 20. juna oko 16 sati jedan od meštana primetio je prevrnut kontejner iz kog je virilo ugljenisano telo.



- On je bio u potpunom šoku. Nije mogao da veruje svojim očima da iz kontejnera viri gornji deo tela. Ubrzo posle toga došli su policija i veliki broj inspektora i forenzičara iz Novog Sada, Sremske Mitrovice, ali i iz Beograda. Dva dana su pregledali sve kontejnere i iz njih izneli sve što im je bilo sumnjivo i što bi moglo da pomogne u rešavanju slučaja - završava naš sagovornik.

Priče meštana

Telo žene doneto bez ruku Pojedini meštani sa kojima je Kurir razgovarao nakon što je pronađen leš tvrdili su da su ženi bile i odsečene ruke. Naveli su da je telo žene zapaljeno bez ruku. Veruje se da je ubica, ili ubice, to uradio kako bi otežao otkrivanje identiteta nesrećne žene.

