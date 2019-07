NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PANČEVU: Dečaka ubio grom pred majkom

Pavle Iljazović (7) tragično je nastradao od udara groma za vreme snažnog olujnog nevremena koje je u nedelju pogodilo naselje Skrobara kod Pančeva.



Kako saznajemo, do nezapamćene tragedije je došlo ispred trošne kuće, u kojoj je s porodicom živeo nesrećni dečak, a on je izdahnuo pred očima svoje majke, koja je samo sekund pre toga u kuću uvela troje - dve sestre i brata.

mesto gde je nastradao mali Pavle foto: Marina Lopičić

Igrao se s bratom i sestrama

- U nedelju je bilo lepo vreme i svi smo sedeli napolju. Pavle se s bratom i sestrama igrao. Vreme se odjednom drastično promenilo, počeo je da duva vetar, navukli su se oblaci. Videli smo da se sprema nevreme. Oluja je bila neverovatnih razmera - kaže za Kurir rođak poginulog dečaka.



Kako kaže, Pavlova majka je odmah uzela troje dece i uvela ih u kuću.

- Pavle je sve vreme bio pored nje, ona je očekivala da će on za njom ući unutra, ali on to nije učinio. Pošto je uvela mališane, pošla je po Pavla. Stala je na kućni prag i taman da zakorači napolje, udario je grom! Desilo se ono najgore - kroz suze priča rođak i nastavlja:

- Desio se blesak. Čini mi se da je ceo svet stao u sekundi. Pavla je grom udario u nogu. On se sav tresao i od siline udara, onako mali, pao je na zemlju. Njegova mama je ostala skamenjena na pragu, ali se brzo pribrala i pritrčala da pomogne sinu.

kuća u kojoj porodica živi foto: Marina Lopičić

Kako kažu rođaci, Pavle je posle udara groma neko vreme bio svestan.

- Ležao je na zemlji. Bio je svestan, bio je tu... Svi smo izleteli iz kuće da mu pomognemo. Morali smo da razmišljamo hladne glave - kaže rođak.

Majka očajna

Prema njegovim rečima, u pomoć su im priskočili radnici iz obližnje ciglane, koji su ubacili dečaka u automobil i odvezli ga do doma zdravlja.

- Lekari su učinili sve da spasu našeg Pavla, dali su sve od sebe, ali njemu nije bilo spasa. Desila se velika katastrofa - očajan je rođak.



Pavlova majka juče nije imala snage da razgovara s novinarima.

- Razumite je, sin joj je preminuo pred očima. Teško joj je što i njega, pored troje druge dece, nije uspela da uvede u kuću i zaštiti - kaže sagovornik Kurira.

Primaju saučešće

Porodica neutešna

U porodičnoj kući Iljazovića, koja se nalazi na putu za Crepaju, kraj ciglane, juče su se okupili rođaci, prijatelji i komšije. Svi su u crnini, sa suzama i nevericom u glasu komentarisali strašnu tragediju koja je zadesila porodicu.

- Niko ne može da veruje da je mali Pavle stradao pred kućom - kaže komšija koji je došao da izjavi saučešće.

Brojke

- 7 godina imao je Pavle

- 4 dece ima ova porodica

(Kurir.rs/Branka Travica/Foto: Privatna arhiva/Marina Lopičić)

Kurir