UBIJENI "KASAPIN" VIŠE JE VOLEO KAFANU OD MOĆNIH RENŽERA, A NAJVIŠE SE RADOVAO ŠABANU: Evo šta je pevač pre 2 godine rekao o Stefanu Totiću, čudu od deteta koje je krenulo stranputicom

Narko-diler Stefan Totić (28), koji je postao poznat kao sedmogodišnji mesar sa Čubure, ubijen je sa više hitaca iz pištolja dok je sedeo u „opelu“



Stefan Totić (28), koji je postao poznat sa sedam godina kao najmlađi mesar u Srbiji, likvidiran je u noći između ponedeljka i utorka ispod mosta na Dušanovcu u Beogradu.

Na njega je više hitaca iz pištolja ispalio napadač s motora dok je sedeo na mestu suvozača u automobilu „opel“.



- Za volanom „opela“ bio je Totićev drug Đorđe S. Pretpostavlja se da su sišli s mosta u nameri da se uključe na auto-put. Napadač ih je čekao ispod mosta i kada se „opel“ pojavio, zapucao je. Hici su pogodili Totića kroz staklo, a Đorđe je nastavio da vozi - prepričava izvor i dodaje da je Stefan preminuo na putu do UC.



Naleteo na kola



- Kada je ubica izrešetao Stefana, njegov prijatelj je dodao gas. Međutim, udario je u nešto ispod mosta i otpao mu je lim s kola, a oštetio je i karter, o čemu svedoči velika količina iscurelog ulja. Sudeći po tragovima guma, Đorđe S. se nakon toga vratio u rikverc i krenu ka Bulevaru oslobođenja, gde je imao sudar. Naleteo je na druga kola - kaže izvor.



Totićev drug je u tom udesu zadobio povrede glave, ali nije životno ugrožen.

Ubijeni i njegov drug poznati su policiji.



- Protiv ubijenog su podnošene krivične prijave zbog tuča i nasilničnog ponašanja. Policiji je bio poznat i po iznudama i dilovanju narkotika, tj. marihuane. Pretpostavlja se da su motiv likvidacije neraščišćeni računi u vezi sa narkoticima, odnosno prevlast na narko-tržištu - kaže izvor.

Vest o ubistvu Stefana Totića juče je zaprepastila mnoge, jer ga se sugrađani, naročito oni sa Crvenog krsta, sećaju kao „najmlađeg kasapina u Srbiji“.

Lokal

- Njegov otac je ranije držao pečenjaru i kafanu preko puta Čuburskog parka. Još kao dečak je naučio da seče meso, stalno je pomagao ocu. Zbog te svoje neobične ljubavi je kao sedmogodišnjak izašao u jednim novinama i postao je prava atrakcija - prisetio se komšija sa Crvenog krsta.

Stefan je 1999. izjavio da mu pokojna legenda narodne muzike Šaban Šaulić daje najveći bakšiš.

- Više volim kafanu nego „Moćne rendžere“ i više volim da koljem nego da gledam crtaće. Najdraži gost mi je, u mesari i kafani, Šaban Šaulić. Daje mi po 100 dinara bakšiša. Služim ga pečenjem, viskijem, spremam, čistim mušemu, donosim mu hleb. Najviše voli da jede praseće i jagnjeće nogice - otkrio je tada Totić za Nedeljni telegraf.

Porodica Totić je s porodicom Šaulić u korektnim odnosima i dan-danas, a vest o Šabanovoj pogibiji ih je veoma potresla.



- Mi smo sa Šaulićima kućni prijatelji. Bili smo na Šabanovoj sahrani - rekla je rođaka ubijenog mladića.

- To je bila njegova dečačka opsesija, uživao je u ulozi mesara, ali ga je život kasnije odveo na skroz drugu stranu i on se time nije bavio. Otišao je drugim putem i bavio se drugim poslom - dodala je ona.



Šaban o Stefanu

ČUO SAM DA JE KRENUO STRANPUTICOM



Pokojni pevač je pre dve godine, komentarišući Stefana, rekao medijima da mu je velika želja da ga ponovo vidi, ali je napomenuo i da je čuo da je dečak krenuo stranputicom.



- Poslednje što sam čuo o njemu je da je trenirao vaterpolo u Partizanu, a posle je krenuo lošim putem. On je tada bio mali, bucmast, jak klinac, a njegov otac je bio moj veliki prijatelj. Sećam se da je Stefan uvek imao neku belu kecelju, otac ga je naučio da seče meso i on je to stvarno znao da radi kao veliki i ozbiljan mesar - rekao je svojevremeno pevač.