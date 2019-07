VOĐE ŠKALJARACA DALE ČITULJU BRUTALNO UBIJENOM ADVOKATU MIŠI OGNJANOVIĆU! Našem dragom prijatelju, advokatu i iznad svega jednoj ljudskoj veličini! (FOTO)

Porodica i prijatelji ubijenog beogradskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, koji je izrešetan u sačekuši ispred svog stana na Novom Beogradu, obeležili su juče jednogodišnji pomen od njegove tragične smrti.

foto: Dragan Kadić



Ubica do danas zvanično nije identifikovan i uhapšen, ali je u istrazi ipak došlo do pomaka, kako su to pre dva dana poručili javnosti čelnici advokatskih komora.

foto: Screenshot

Njegova neutešna supruga Sanja Papić, s kojom je samo devet meseci pre nego što je ubijen dobio ćerku Laru, objavila je juče potresnu čitulju, podno koje je potpisan i njegov najstariji sin Petar.

foto: Printscreen/ Instagram



- Ljubav ne umire. Ponosni na svaku uspomenu i sećanje na tebe. Volimo te najviše na svetu - pisalo je u čitulji.



Pored još nekoliko rođaka i prijatelja, pomen uglednom beogradskom krivičaru su obeležili čituljom i njegovi dugogodišnji klijenti - braća Igor i Jovan Vukotić, označene vođe ozloglašenog škaljarskog klana.

foto: Screenshot

- Godišnji pomen našem dragom prijatelju, advokatu i iznad svega jednoj ljudskoj veličini! Počivaj u miru, večna ti slava i hvala ti - napisala su braća Vukotić, koje je Ognjanović godinama zastupao.



Podsetimo, Ognjanović je ubijen u trenutku kada se sa najstarijim sinom vraćao kući u Ulici antifašističke borbe na Novom Beogradu. Ubica je žrtvu čekao u zasedi u prolazu zgrade, a tokom rafalne paljbe jedan metak je pogodio i mladog Petra u ruku. Istraga se od početka odvijala u više pravaca, a pretpostavlja se da je Ognjanović žrtva krvavog rata između dva zaraćena kotorska klana.



Kurir.rs/E. K.

