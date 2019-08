UBISTVO PEVAČICE IZ UŽICA PUNIH 14 GODINA I DALJE MISTERIJA: Tanju razneli bombom još 2005, a ubica još nije PRONAĐEN! Bila u vezi sa kontroverznim Cetinjaninom, pa zbog njegovih dugova platila glavom

Punih 14 godina čekam odgovor na pitanje ko je ubio moju ćerku Tanju. Ona je zaslužila bar toliko da se njen ubica otkrije i privede pravdi, jada se Mica Ćosić iz Užica, majka pevačice Tanje Cosić (34), koja je 1. avgusta 2005. razneta u automobilu sa čak 10 kilograma podmetnutog eksploziva. Ni ubica ni naručilac nikad nisu izvedeni pred sud, a istraga je utvrdila samo da je nesrećna devojka glavom platila to što je bila u vezi sa kontroverznim Cetinjaninom Mirkom Nikolićem (57), zvanim Crnogorac.

Podmetnuta bomba ispod Tanjinog automobila foto: Printscreen/Youtube

I sin čeka istinu

Očajna majka i dalje se bori da sazna punu istinu o ćerkinom ubistvu, ali je ubeđena da istražni organi odavno ne rade na rešavanju tog slučaja.

- Obraćala sam se na stotine adresa i samo mi govore "da se radi na tom slučaju", ali ja im ne verujem. Ne zna se kome sam sve pisala i šta sam sve pokušala da dođem do istine. Samo to me još drži u životu, jer je moja Tanja zaslužila da se njen ubica otkrije. To je zaslužio i njen sin, koji je ostao bez majke kad sa kriminalcima koji su mu se osvetili njenim ubistvom. Ne znajući s kim ima posla, Tanja je majke kad je imao samo tri i po godine. Evo i sad, na njenog ubistva, i dalje ne znam ko je kriv - kaže Mica i dodaje:

Tanjina majka Mica Ćosić foto: Printscreen/Youtube

- Moja ćerka nije imala neprijatelja, ali je njen tadašnji momak Mirko Nikolić došao u sukob kriminalcima koji su mu se osvetili njenim ubistvom. Ne znajući s kim ima posla, Tanja je glavom platila sve njegove dugove i neraščišćene račune. Sa Mirkom je dobila sina, a ja sam posle ubistva morala na sudu dugo da dokazujem da je mora da plaća alimentaciju. Tu bitku sam na kraju dobila.

Inače, prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, Tanjino ubistvo zapravo je bila opomena Nikoliću, koji je u to vreme trebalo da bude svedok na suđenju Damiru Mandiću, tada optuženom za likvidaciju Duška Jovanovića, glavnog urednika podgoričkog lista ,,Dan". To je kasnije tokom saslušanja potvrdio i sam Mirko.

Nepunih 15 meseci posle eksplozije i on je teško povreden u sačekuši na Zlatiboru. Na njega su 24. decembra 2006. godine ispaljena četiri hica, ali je preživeo. Zbog pokušaja ubistva Nikolića, kao i zbog ubistva košarkaša Jovana Manovića u beogradskom kafiću ,,Zodijak" u septembru 2008, na po 20 godina tvora osudeni su Bojan Baćković Baćko iz Užica i Milanko Ivanović Crni iz Čajetine. Mica nije u kontaktu sa Nikolićem i ne zna gde se on sad nalazi.

Ubijena pevačica foto: Printscreen/Youtube

Strašna eksplozija

Inače, Tanja Ćosić je bila pevačica orkestra "Idila bend". I dalje nepoznati ubica je pre 14 godina u uzičkom naselju Krčagovo podmetnuo pod njenu škodu feliciju" čak 10 kilograma trotila, koji je u potpunosti razneo automobile i na mestu ubio Tanju!

Ona, nažalost, nije jedina pevačica čije je ubistvo obavijeno velom misterije i u mnogo čemu podseća na tragičnu smrt Jelene Marjanović (33), koja je nasmrt pretučena 2. aprila 2016. u Borči. Iako je za taj zločin nedavno optužen njen muž Zoran, kome suđenje treba da počne na jesen, neizvesno je da li ima dovoljno dokaza protiv njega da se i osudi za to.

