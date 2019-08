DAVOR JE ZBOG OVE ŽENE NAPRAVIO POKOLJ U JABUKOVCU: Ubio četvoro zbog supruge svog druga koja mu je bila LJUBAVNICA?!

Ludak Davor Pernić (35) tvrdio da je pobio članove porodice Raje Kazimirovića zbog novca koji mu je bio potreban za lečenje „ljubavnice“ Maje B. Istražitelji veruju da je sve to izmislio, kao i da je tom ženom verovatno bio opsednut

Davor Pernić (35) iz Jabukovca, koji je osumnjičen da je ubio Raju Kazimirovića (73), njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i njenu ćerku Draganu Jozeljić (53), u policiji je tvrdio da je zločin počinio zbog Maje B., supruge svog školskog druga!



Podsetimo, Pernić je uhapšen pre nekoliko dana, kod njega je pronađeno i oružje iz koga je pucao u porodicu, a na saslušanju je tvrdio da je to radio zbog ljubavnice.

foto: Printscreeen Facebook



- Odlučio sam da opljačkam Kazimiroviće kad mi je moja ljubavnica Maja rekla da ima tumor na materici i da joj treba novac za lečenje. Čuo sam i ranije da Raja ima puno para, ali ih čuva i ne troši, pa sam hteo da pomognem Maji - pričao je Davor Pernić na saslušanju.



On je od samog hapšenja pričao o svojoj navodnoj vezi sa izvesnom Majom B.

- Kazao je i da su se dopisivali preko Fejsbuka četiri meseca, pa mu je ona tada spomenula svoju bolest. Navodno je čak pretio i izvesnom mladiću iz Malajnice, sa kojim je Maja bila u vezi, a koga iz straha nije smela da ostavi. Pričao je da se obukao u maskirnu uniformu, stavio fantomku, pa sa oružjem čekao ispred njene kuće da se momak pojavi. Kada je on došao, Pernić je navodno čuo galamu, pa je upao u Majin dom i zapretio mu, a preplašena devojka ga je čak i prepoznala.

foto: Privatna Arhiva



Ništa od ovoga ne bi bilo toliko čudno da Maja B., koju Pernić stalno spominje, nije u dugogodišnjem braku sa mladićem iz Jabukovca, vršnjakom uhapšenog Davora!

- Davora nikada niko nije video sa Majom, pa je i ta njegova priča o navodnoj vezi i ljubavnici sumnjiva. Moguće je da on pokušava da se izvuče, a možda je samo nesrećno zaljubljen u ženu koju pominje. Maja je osam godina udata u Jabukovcu, ima i decu i niko nikada nije čuo da je imala bilo šta sa Pernićem - kažu meštani.





foto: Printscreen/MUP



Deda Majinog supruga Novice za Kurir je objasnio da ne zna zašto je Davor Pernić umešao njegovu snahu u ceo slučaj.

- Davor je išao u školu sa mojim unucima, znam ga odmalena. Ne znam zašto je rekao da je ubio ljude zbog Maje, ne znam čak ni da li se njih dvoje poznaju. Ona nam ništa nije pominjala ovih dana. Svi smo iznenađeni ovim hapšenjem, jer u Davora nismo sumnjali, on je mnogo dobar dečko, ali je malo čudan u glavu - priča deka i nastavlja:

- Moj unuk Novica radi u Austriji, tamo je dobio papire, a trebalo bi i Maja da ide kod njega. Dok je on u inostranstvu, ona čuva kuću, živi sama tu u selu na 500 metara od nas. Maja je mnogo dobra, znam da je imala neku intervenciju posle porođaja, ponekad se žali da je boli stomak, ali ne znam o čemu je tačno reč - kaže deka.

Podsetimo, Perniću je nakon saslušanja i priznanja zločina Viši sud u Negotinu odredio pritvor do 30 dana. On je osumnjičen za teško ubistvo iz koristoljublja, za šta je zaprećena kazna od 40 godina zatvora.

Jetrva za Kurir MAJA UZORNA SUPRUGA

Majina jetrva takođe je imala samo reči hvale. - Ona je ovde udata osam godina, a nije iz Jabukovca, kao ni ja. Žena je udata, ima dete, ne znam šta je bilo tom momku da sve to ispriča! Pa ja ga ne poznajem, a kako Maja da ga zna. Ona je domaćica, kuća joj je sređena savršeno, sprema, kuva, pere - tvrdi jetrva. foto: Privatna Arhiva

Nije htela pred novinare MAJA NE SME NA ULICU, SVE JE TO LAŽ

Reporteri Kurira posetili su juče dom Maje B. kako bi dobili komentar na navode monstruoznog ubice. - Smesta izađite, sve to što se piše nije istina. Maja ne sme iz kuće da izađe zbog svega ovoga. Ne želi ništa da priča ni komentariše. Ostavite je na miru - vikalo je nekoliko osoba na novinare u dvorištu kuće.

foto: Fejsbuk

Rekonstrukcija Pernić automobilom otišao do salaša Kazimirovića Upao u dvorište, ali se uplašio od psa koji je počeo da laje Pobegao na potok, gde je ipak odlučio da opljačka salaš Kada je ušao u dvorište, naleteo na baku Dragicu i Draganu, koja ga je pojurila sekirom Pernić ponovo pobegao, ali se vratio sa oružjem i ubio Dragicu, a potom i Draganu Ušao u kuću i počeo da pretura, ali je naišla Ljubinka, koju je upucao kod terase U tom momentu se na traktoru pojavio Raja, pa je Pernić pucao i u njega Vratio se i nastavio da pretura po kući Učinilo mu se da se Raja pomera, pa je opet izašao i overio ga u glavu Nastavio pretres u kući Pronašao 200 evra i 35.000 dinara, koje uzima Oružje zakopao u bagremaru, a fantomku i rukavice spalio u šporetu Posle otkrivanja leševa, danima pričao s porodicom i meštanima o zločinu

Kurir / J. I. - B. T. - J. R.

Foto: Privatna arhiva

