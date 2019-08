MONSTRUOZAN ISKAZ ČETVOROSTRUKOG UBICE IZ JABUKOVCA: Sedeo sam kraj potoka i odlučio: UBIĆU IH SVE!

Kad sam prišao salašu, primetio me je pas i počeo da laje. Otišao sam do potoka da razmislim šta da radim, pa sam odlučio da se vratim. Zatekao sam ispred kuće baba Dragicu i Draganu, koja je sedela i čitala neku knjigu. Povikao sam im da mi kažu gde su pare, a Dragana je ustala, dohvatila sekiricu i krenula na mene.



Ovim rečima je, kako Kurir nezvanično saznaje, juče na saslušanju u tužilaštvu opisao svoj krvavi pir Davor Pernić (35) iz sela Jabukovac kod Negotina, osumnjičen za četvorostruko ubistvo koje se desilo 7. avgusta.

Premišljao se

Podsetimo, Pernić je uhapšen u subotu zbog sumnje da je pre 20 dana na salašu u selu Žitkovo, koje je od njegove kuće udaljeno oko pet kilometara, tokom pljačke ubio Raju Kazimirovića (72), njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i sestričinu Draganu Jozeljić (53).



On je nakon hapšenja, kako smo ranije izveštavali, u policiji priznao zločin i pokazao gde je sakrio arsenal oružja, među kojem je i ono koje je koristio tokom zločina. Kako saznajemo, gotovo identičnu priču ponovio je i na saslušanju kod tužioca.

- Ja nikada nisam bio kod njih, nisam čak ni znao gde im je tačno salaš, već sam ga tražio i našao. Kada sam krenuo u pljačku, mislio sam da je kod kuće samo baba Dragica i da ću lako pretnjom od nje saznati gde im je novac, jer sam čuo da su mnogo bogati. Novac mi je bio potreban za ljubavnicu, koja mora da plati operaciju - rekao je Pernić i dodao:



- Lavež psa me je pokolebao, pa sam otišao na obližnji potok. Odlučio sam da se vratim na salaš i izvršim pljačku. Ispred kuće sam zatekao baba Dragicu, ali i Draganu. Viknuo sam na njih: "Gde su pare?!" Međutim, Dragana je bez razmišljanja ustala, dohvatila sekiricu i krenula na mene. Uplašio sam se i pobegao - rekao je navodno Pernić.

Nakon toga se ponovo vratio na obližnji potok.



- Sedeo sam i razmišljao da li da ih ubijem. Ustao sam i ponovo krenuo kod njih. Prvo sam ubio babu, a zatim i Draganu. Ušao sam u kuću i počeo da pretresam. Tražio sam novac kada se iznenada odnekud pojavila Ljubinka. Pucao sam i u nju. Nakon toga vratio sam se i nastavio da tražim novac - rekao je Pernić i nastavio:

Veštačenje

- Odjednom sam čuo traktor. Izašao sam da vidim ko je i ugledao Raju. Ništa mi nije preostalo nego da pucam i u njega. Nastavio sam da preturam po kući kada mi se učinilo da se Raja pomera. Opet sam izašao i pucao mu u glavu. Kako do tada još uvek nisam našao pare, vratio sam se i u sobi našao 300 evra i oko 30.000 dinara, koje sam uzeo i pobegao.



Njemu je nakon saslušanja podređen pritvor do 30 dana.



- Perniću će biti određeno psihijatrijsko veštačenje, iako se na prvi pogled i na osnovu njegove izjave ne primećuje ni trunka neuračunljivosti - potvrdili su za Kurir u Višem tužilaštvu u Negotinu.

Meštani

NIKAD NIJE IMAO LJUBAVNICU

Meštani Jabukovca prvi put su iz medija čuli da Pernić ima neku ženu.

- Da ima devojku ili ljubavnicu, bar neko bi to u selu znao. Možda je on umislio kako mu je neka žena ljubavnica. Imao je on bubice u glavi... Stvarno apsolutno niko ne zna da je on imao bilo kakvu vezu - kažu meštani. Da nije imao devojku niti ljubavnicu, za Kurir je na neki način potvrdio i njegov deda Radovan.

- Ma kakva ljubavnica. Nije imao devojku, znali bismo to. Nikad nijednu nije doveo u kuću. Ne verujem da je on pobio te ljude, ali ako jeste, treba da odgovara - rekao je Radovan, deda osumnjičenog za ubistvo.