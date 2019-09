DETALJI STRAVIČNE NESREĆE NA PANČEVCU: Devojka izgubila kontrolu nad vozilom i survali se s mosta! Mladić nije vezao pojas, pa ispao iz automobila dok je padao

Tamara B. (19) i njen dečko Mateja S. (19) preživeli su pad sa 15 metara visine kad je Tamara, vozeći automobil "reno klio" na Pančevačkom mostu, izgubila kontrolu i sletela na Bulevar despota Stefana.

Mateja S. teško je povređen i trenutno se nalazi na intenzivnoj nezi, dok je Tamara B. je zadobila lakše povrede i trenutno je na kućnom lečenju i pod sedativima

Kako saznajemo, Mateja S. nije životno ugrožen, a od danas diše samostalno.

Milivoj Mirković, rođak Tamare B. kaže da su za nesreću, koja se inače dogodila u nedelju ujutru saznali iz medija.

- Pročitao sam vest na internetu i kako se previše detalja poklopilo, počeo sam da zovem sve službe, a na kraju sam otišao u policiju gde sam saznao da se ipak radi o našoj deci. U trenutku nesreće Tamara je vozila automobil i bila je vezana, dok Mateja nije bio vezan. Zbog toga je, dok je automobil padao, ispao iz vozila i teško je povređen- ispričao nam je Milivoj.

Kako kaže, Tamara i Mateja su se vraćali iz grada, ali devojka nije vozila pod dejstvom alkohola.

- Iako je po medijima bilo priče da je Tamara vozila pod dejstvom alkohola, to nije tačno! Mi smo dobili informaciju da nije bilo tragova alkohola u krvi. Ja znam da sva deca piju kad izađu u grad, ali u ovog puta to nije bio slučaj. To kažu rezulatati, tu smo informaciju smo dobili od lekara. Takođe, automobil je bio potpuno ispravan i registrovan- ističe Tamarin rođak.

Pretpostavlja se da je devojka izgubila kontrolu nad vozilom usled rupa na kolovozu.

- Prema onome što smo mi videli na licu mesta, na prilazu Pančevačkom mostu u smeru ka Borči su ogromne rupe. Tamara je mlad vozač, ali veoma dobro vozi. Pretpostavljam da je uletala u rupe, jer na mestu gde se nalazi najveća postoji trag aluminijuma felne. Verujem da je u nekom trenutku pokušala da skrene i izbegne rupe i kada je upala u neku veći izgubila je kontrolu nad vozilom - kaže Milivoj.

On kaže da su se roditelji dvoje mladih razočarali zbog negativnih komentara na društvenim mrežama i da se trude da odbrane svoju decu.

- Oni su dobra deca, nisu problematični. Niko ne krivi nikoga za ovo što se dogodilo, jednostavno se desilo. Niko nikog neće teretiti. Ono što smo konstatovali je da bi trebalo da tužimo Grad, jer tu treba da stoji druga ograda- priča rođak Tamare B. za Kurir.

Podsetimo, stravični udes se dogodio u nedelju rano ujutru, kada je kad je automobil koji je vozila Tamara probio zaštitnu ogradu i pao na krov sa 15 metara.

