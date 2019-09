NOVI DETALJI POKUŠAJA UBISTVA GORANA BRAUNOVIĆA U ARANĐELOVCU: Sekira pornađena u kontejneru, napadač sam otišao u policiju i prijavio da ga je Braun prvi napao

U Aranđelovcu je uhapšen I. P. (33) zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju. Iz MUP- a je saopšteno da su inspektori uhapsili I. P. zbog sumnje da je on preksinoć na ulici u Aranđelovcu, nakon kraće rasprave i tuče, sekirom naneo tešku telesnu povredu G. B. Č (45) iz Aranđelovca. Policija je navela i da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

On je danas poslepodne I priveden, ali nema informacija da li mu je određen pritvor. Napadnuti Goran Braunović- Braun, kome je u tuči umalo odsečen palac rekao je da se napad dogodio na ulici naočigled građana.

-Napao me je Ivica Pantelić i pokušao da me ubije. Isprva se zaleteo i udario u moj auto svojim automobilom. Izleteo je sa sekiromi počeo da vitla sa njom pokušavši da me pet šest puta udari u glavu. Uspeo sam sa eskiviram, ali mi je rasekao ruku, pogodio u tetivu, prst mi je skoro otkinuo, palac je visio samo na koži. U Urgentnom centru u Beogradu uspeli operacija je trajala skoro celu noć i uspeli su da mi sastave ruku na čemu sam doktorima neizmerno zahvalan-priča nam Braunović.

Sekira sa tragovima krvi kojom je izvršen napad pronađena je u obližnjem kontejneru tokom uviđaja , kada je ovaj deo grada bio blokiran.

Sam I.P. posle tuče otišao je u policiju i prijavio da je Braunović njega napao. Međutim, odmah je uhapšen. Inače, Braunović je ranije prijavio Pantelića da sumnja da mu je on 2016.godine “organizovao paljenje automobila” što kasnijom istragom nije potvrđeno. Pre toga on je pozvao Pantelića I rekao mu “da njegovom prijatelju vrati pare, što je ovaj i učinio”. Verovatno je da su ti neraščišćeni računi između ostalog motiv brutalng napada. Pogledajte video snimak paljenja automobile kako je Braunoviću zapaljen automobile “golf”.

