POTRESNA ISPOVEST MAJKE (33) KOJA JE BEBU BACILA U KONTEJNER U ŽARKOVU: Sela sam na WC šolju i videla da bebi kreće da izlazi glava, stavila sam je u plastičnu kesu! Tek posle pola sata sam shvatila šta sam uradila

Porodila sam se sama. Spavala sam u dnevnoj sobi kada su krenuli bolovi. Bilo je oko 6 sati ujutro. Otišla sam do toaleta, sela na WC šolju i videla da bebi kreće da izlazi glava. Medicinska sam sestra pa sam znala sama da odradim porođaj...

Ovim rečima, skoro dva meseca nakon svog monstruoznog postupka, priča Mirjana G. (33) majka koja je svoju tek rođenu bebu stavila u plastičnu kesu i bacila u kontejner u blizini zgrade u kojoj živi.

Mirjaninu bebu u kontejneru tog jutra pronašao je komšija koji je začuo čudne zvuke. Mislio je da je neko bacio mače u kontejner. Šokirao se kada je otvorio kesu i u njoj video bebu. Mirjana je ubrzo uhapšena, priznala je delo i prema prvoj optužnici bila je optužena za teško ubistvo u pokušaju za koje je zaprećena kazna od 10 do 40 godina zatvora.

Iako joj se nakon hapšenja na teret stavljalo krivično delo teško ubistvo u pokušaju, psihijatrijsko veštačenje kojim je podvrgnuta utvrdilo je da je u trenutku nakon porođaja imala „poremećaj izazvan porođajem“.

Samim tim, predmet je dodeljen Drugom osnovnom tužilaštvu koje je protiv nje podnelo optužni akt kojim se Mirjana G. tereti za „pokušaj ubistva deteta pri porođaju“ za koje je zaprećena kazna zatvora do pet godina.

- Veštaci su naveli da je to poremećaj koji se javlja kod pojedinih žena odmah nakon porođaja i to samo u tom trenutku. Veštačenjem je takođe utvrđeno da je na javljanje ovog poremećaja kod ove žene uticalo tri faktora: psihološki, fizički i socijalni koji se odnosio na njeno okruženje i strah kako će njena okolina reagovati kada bude videla da je dobila dete - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Njoj je u međuvremenu ukinut pritvor, koji joj je bio određen nakon hapšenja, pa se sada brani sa slobode.

Majka koja je ostavila svoje tek rođeno dete u svojoj ispovesti tvrdi da je mislila da je tog dana rodila mrtvo dete.

- Moja greška je što nisam presekla pupčanu vrpcu pa dete nije zaplakalo. Uplašila sam se da je mrtvo. Oči su mu bile zatvorene i bilo je modro. Bio me je strah da u stanu imam mrtvu bebu i da mi se otac i sin ne probude - ispričala je tihim i ravnim tonom Mirjana.

Mirjana se u prvom trenutku predstavila kao sestra Mirjaninog oca. Tek nakon nekoliko minuta razgovora o samom incidentu, priznala je da je “ona ta koja je bacila bebu”. Sada tvrdi da za njen zločin “nema opravdanja” i da jednog dana želi da to “dete ponovo bude uz nju”.

- Ipak sam mu ja majka - kaže ona.

Kako dodaje, pred sudom “ne planira da se brani”.

- Uradila sam nešto najodvratnije u životu i prihvatam kaznu. Sve se dogodilo u par sekundi i ne mogu da kažem da sam tad razmišljala. Posle pola sata sam shvatila šta sam uradila to jutro. Nisam htela da pričam ništa pred sinom, htela sam da izađem da vidim šta se dešava sa bebom, ali onda sam odlučila da to uradim kasnije. Kada sam sa sinom krenula u šetnju prošli smo pored kontejnera, pogledala sam ali nisam videla ništa. Kesu sam stavila na vrh, a tada je više nije bilo - ispričala je ona i dodala da je trudnoću krila od svih, i to joj je lako polazilo od ruke jer je imala mali stomak, a njen otac nije obraćao pažnju što se ugojila.

Mirjana je danas optužena za znatno lakše krivično delo od teškog ubistva u pokušaju, pošto je veštačenje ustanovilo da je patila od postporođajne depresije.

Protiv nje je optužni predlog sudu podnelo Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je slučaj preuzelo od Višeg javnog tužilaštva.

Optužnim predlogom od 13. septembra Mirjana G. se tereti za krivično delo "pokušaj ubistva deteta pri porođaju", za koje je zaprećena do pet godina zatvora, rečeno je Tanjugu u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu.

Prvobitno je bila osumnjičena za teško ubistvo u pokušaju deteta za koje je zaprećena kazna od 10 do 40 godina zatvora.

U narednom periodu sud bi trebalo da zakaže početak suđenja.

Krivično delo "ubistvo deteta pri porođaju" u zakonu glasi: "Majka koja liši života svoje dete za vreme porođaja ili neposredno posle porođaja, dok kod nje traje poremećaj izazvan porođajem".

Mirjana je inače na saslušanju u tužilaštvu priznala da je bebu ostavila i iznela svoje razloge za takav postupak.

