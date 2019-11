TORNADO KOD INĐIJE BIO JE KOBAN ZA PORODICU FILIPOVIĆ: Olujni vetar ih potpuno zaslepeo, Radovan nije mogao da vidi šleper koji je ubio njega i Dragicu i povredio njihovo troje unučadi

Radovan (60) i Dragica Filipović (56) iz Inđije poginuli su, a njihove dve unuke i unuk teže i lakše su povređeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu kod Inđije u zoni u kojoj je juče duvao vetar nalik na tornado.

Nesreća se dogodila kad se „mercedes“ austrijskih tablica u kom su oni bili sudario s kamionom na putu Novi Sad - Inđija.

- Filipovići su sa unukama bliznakinjama (10) i unukom (2) stajali u zaustavnoj traci, a odlučili su da se uključe u saobraćaj najverovatnije u momentu kad je počeo da duva olujni tornado, koji je podigao prašinu i drastično smanjio vidljivost. Kad su krenuli ka kolovoznoj traci, na njih je otpozadi naleteo kamion s prikolicom novopazarskih tablica i gotovo ih počistio - priča naš izvor i dodaje:

- Baka i deka su na mestu ostali mrtvi, a automobila je odleteo nekoliko metara. Devojčice i dečak su povređeni, a Hitna pomoć prebacila ih je u najbližu bolnicu. Jedna od bliznakinja ima teške povrede opasne po život, druga ima teške povrede, ali nije životno ugrožena, a dvogodišnji dečak je prošao s lakšim povredama. Svi su trenutno u Dečjoj bolnici u Novom Sadu - objasnio je naš sagovornik.

Na mesto nesreće poslate su sve dežurne službe a saobraćajna policija obavila je uviđaj u prisustvu tužioca.

- Okolnosti udesa zasad nisu jasne, ali se veruje da Filipović nije video kamion koji se kretao iza njega. Ne isključuje se mogućnost da je tornado, koji je duvao juče u ovom delu zemlje, doprineo nesreći, jer se vreme udesa poklapa s trenutkom u kom je olujni vetar krenuo da nosi sve pred sobom - priča izvor Kurira.

Komšije Filipovića kažu da su Radovan i Dragica s porodicom godinama živeli u Beču.

- Radovanu je pre dve nedelje umro otac, pa su došli ovde kako bi dali pomen na groblju. Devojčice su se veče pre nesreće igrale s decom u ulici i pričale da će ujutru s bakom i dekom krenuti u Beč - kažu komšije.

Meteorolog

SILOVITI UDARI



RHMZ juče ujutru je izdao upozorenje da će u prvom delu dana u južnom Banatu duvati olujna košava povremeno sa udarima od preko 23 metra u sekundi, a na snazi je bio i žuti meteoalarm, koji označava da je vreme opasno. Meteorolog Đorđe Đurić rekao je za Kurir da jučerašnji vetar, ipak, nije bio tornado, već da se podigla jaka prašina od silovitih udara.

- Ni radar nije pokazao da je to tornado, to je linija olujnog udara vetra. To se dogodilo u sklopu grmljavinske nestabilnosti koja se premeštala preko Srema, u sklopu te nestabilnosti bilo je pljuskova, a kratko je trajao i olujni vetar - objašnjava Đurić.