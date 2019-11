NEZAPAMĆENA DRAMA U PANČEVU: Radislav (58) se zabarikadirao u kući i pretio da će se razneti bombom! Predao se posle 4 i po sata pregovora sa policijom

PANČEVO - U Pančevu se noćas odvijala prava drama pošto se Radislav R. (58) zabarikadirao u kući i pretio da će se razneti ručnom bombom.

Drama se događala u ulici Branka Radićevića 22. Na lice mesta odmah su došle policija i hitna pomoć, posle čega im se pridružio i specijalni pregovarački tim MUP Srbije.

Odmah potom stvar u svoje ruke uzeo je policijski pregovarač koji je čitavih četiri i po sata ubeđivao Radislava da se preda. On je to učinio jutros u zoru, oko pola četiri ujutru. Pregovori su trajali od 23 sinoć do 3.30 jutros posle čega je Radislav odlučio da se preda. Bombu je ostavio u kući a odmah potom je prevezen na psihijatriju pančevačke bolnice.

(Kurir.rs/TV Pink)

