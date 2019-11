SUĐENJE ZA UBISTVO ISPRED KLUBA NANA! Menadžer: Navijač prvi s leđa napao šefa obezbeđenja

Svedok Dalibor Lačić, menadžer kluba „Nana“, ispred kog je 2017. ubijen navijač Rada Aleksandar Savković, juče je pred Višim sudom izjavio da je pokojni prvi udario šefa obezbeđenja Nedeljka Grbovića, osumnjičenog za zločin.

Iako tokom ranijih svedočenja on to nije pominjao, juče je ispričao da je Savković pokušao da se „obračuna sa Grbovićem“. - Gosti koji su sedeli u separeu ponašali su se huliganski, tu je bio i Savković. Došlo je do tenzija, ljudi iz obezbeđenja su počeli da ih izvode. Na vratima sam video kada je Savković s leđa udario Grbovića - ispričao je juče Lačić i naveo da do sada to nije ispričao „jer ga nije niko pitao“.

Kako je nastavio, gužva i koškanje nastavili su se napolju. - Video sam Grbovića preko puta „Nane“. Držao je spuštene ruke i video sam da nešto drži, pretpostavljam pištolj.

Prelazio je ulicu i išao ka svojim kolima. Naišao je Savković sa još dvojicom. Išli su ka Grboviću, Savković je psovao, pretio i rekao nešto kao „rešiću te“, pa se trgao za pojas. Okrenuo sam glavu, jer sam pomislio kakav će scenario biti. Čuo sam pucnje. Posle sam video Grbovića kako stoji nad Savkovićem - rekao je svedok.

Kurir.rs/ J. S. Foto: Privatna arhiva

Kurir