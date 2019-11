MAJKA PRVAKA NA KOGA JE PALA METALNA KAPIJA: Molim se Bogu da mom sinu bude dobro

Ovo je za Kurir rekla Violeta V., majka učenika (6) prvog razreda OŠ „Duško Radović“ iz Novog Sada, na koga je prekjuče pala klizna metalna kapija u dvorištu škole i teško ga povredila.

Majka kaže da njenog sina lekari drže u veštačkoj komi.

- Ne znam kako se nesreća desila i ne zanima me sada. Sada mi je samo u glavi da njemu bude dobro. Ljudi nam pričaju nekoliko verzija, a valjda će se saznati kako se sve odigralo i zbog čega je kapija pala na našeg sina. Znam samo da tog kobnog dana nismo mogli da odemo po njega posle završene nastave jer je stariji sin, koji ima gips, morao na kontrolu - kaže Violeta, slomljena od bola.

Ona dodaje da je povređeni mališan njeno najmlađe dete od njih troje. - Ispričali su mi da je moj sin bio u dvorištu sa još dvojicom drugara. On je navodno otvorio kliznu kapiju da jedan od drugara izađe i zatvorio ju je. Onda je još jednom to uradio kako bi i drugo dete izašlo, a kad je on nameravao da napusti školsko dvorište, kapija je iz nekog razloga pala i on je ostao da leži ispod nje - prepričava majka šta je čula, dodajući da mora da kaže da su učiteljica, pedagog i direktorka škole stalno bili s njom i njenim suprugom i zahvaljuje im na podršci.

Inspekcija je i dalje u školi i utvrđuje okolnosti pod kojima se nesreća dogodila. Škola je po zakonu odmah obavestila školsku upravu, Gradsku upravu za obrazovanje, predsednika saveta roditelja i predsednika školskog odbora. - Sada nam je najbitnije da se dete oporavi i da sve bude kako treba. Stalno smo u kontaktu s roditeljima i bolnicom - rekla je Srboljupka Mihajlović, direktorka škole.

Dečak je zadobio frakturu lobanje i i dalje je na intenzivnoj nezi na dečjoj hirurgiji.

