IZREŠETAO POLICAJCE KALAŠNJIKOVIM: Osuđen na 20 godina robije zbog pucnjave ispred kafića u Nišu

Nišlija Ivan Pavlović (35) osuđen je nepravosnažno danas u Višem sudu na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina jer je 17. juna prošle godine iz puške "Crvena Zastava M 70 AD2" ranio policajca Miloša Miloševića ispred kafića "Manila" u centru Niša.

U ovom obračunu ranjena su lakše još dvojica policajaca i jedan radnik obezbeđenja. Njemu je produžen pritvor do pravosnažnosti presude do upućivanja na robiju.

foto: MUP Srbije

Pre pucnjave te noći, navodi se u optužnici, Pavlović je sedeo u klubu sa dvojicom prijatelja Martinom Zonjićem i Aleksom Živićem, a onda je sve krenulo "nizbrdo" kada im je nestalo piva. Na suđenjima je rečeno da je prvo Pavlović dozivao konobara, a onda počeo da šutira frižider.

Njih trojicu je obezbeđemnnje izbacilo, a onda su otišli do svog BMW-a odakle su uzeli pušku i 60 metaka od kojih je u pucnjavi ispaljeno 17.

Iako je Pavlović ranije tvrdio da se ne seća pucnjave, Viši sud je ispoštovao predlog jedinstvene kazne od 20 godina. On je naime u Višem sudu osuđen na 15 godina za krivično delo ubistvo u pokušaju i šest godina za nedozvoljenu proizvodnju i nošenje oružja, a veće se složilo da jedinstvena presuda bude 20 godina zatvora.

Kako je ranije rečeno, Pavlović i prijatelji su došli do klub stola u kafiću i tada je krenula pucnjava, a Zonjić i Živić su naneli šest ubodnih rana radniku obezbeđenja. U tom metežu, lokalni policajac Miloš Milošević je krenuo na Pavlovića i u gušanju je opalio metak. Milošević ga je držao za cev puške, a Pavlović ga je pritom ranio u nogu i trbuh. Dvojica Pavlovićevih prijatelja su se nakon toga razbežali, a Pavlović je savladan.

- Prihvaćen je predlog tužilaštva da je Ivan tom prilikom nosio sa sobom ne pištolj ili neko manje opasno oružje već automatsku pušku i da je sa sobom poneo 60, a od kojih je iskoristio 17 metaka. Sud nije prihvatio tvrđenja da je on slučajno pucao jer je nakon incidenta napustio kafić da bi se kasnije vratio i pucao, a odbačeno je i tvrđenje da je pušku tu doneo da bi je pokazao jer mu za to nije bilo potrebno 60 metaka. A, razlog za sve to, po oceni suda, je jedna verbalna rasprava u kafiću gde mu oštećeni nije uputio nikakvu pretnju nili uvredu da bi on naneo takve povrede službenim licima - rekla je sudinica Višeg suda na izricanju kazne Pavloviću.

Pavlović je dužan da Višem javnom tužilaštvu na ime troškova plati 270.000 dinara, a Višem sudu 54.000 dinara, a u roku od 15 dana od pravosnažnosti presuda.

Martin Zonjić i Aleksa Živić su ranije osuđeni, ali mu različitim postupcima zbog nasilničkog ponašanja i nedozvoljenog držanja oružja. Zonjić je osuđen na zatvor u trajanju od dve godine i 10 meseci i 120.000 dinara novčane kazne, a Živić zbog istih dela na dve godine robije i izmirenja kazne od 150.000 dinara.

(Kurir.rs/M.S.)

Kurir