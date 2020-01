JEZIVA ISPOVEST OCA KOME JE MALČANSKI BERBERIN POKUŠAO DA OTME ĆERKU: Dete je povraćalo od straha posle napada i pretnji

Prišao joj je za vreme velikog odmora, dok je čekala drugaricu koja je kupovala užinu. Pozvao je po imenu da krene s njim, a pošto je odbila, dao joj je ceduljicu i rekao joj da je baci čim je pročita. Na papiru je pisalo moje ime i prezime. Rekao joj je da zna gde živimo, da joj poznaje oca i da će joj ubiti roditelje ako ne pođe sa njim. U tom trenutku naišla je drugarica, tako da je nepoznati muškarac koji je prišao mojoj ćerki pobegao.

Ispričao je Nikola Dimitrov koji veruje da je manijak koji je 18. oktobra u dvorištu Osnovne škole “Čegar” prišao njegovoj jedanaestogodišnjoj ćerki, upravo Ninoslav Jovanović za kojim policija trega već 16 dana. Kako je njegova ćerka ispričala roditeljima, a zatim i policiji, manijak je imao medicinsku masku na ustima i užasno čudan pogled od kojeg je pretrnula od straha.

Kada je ušla u učionicu posle velikog odmora, devojčica je, kaže, sve vreme ćutala i bila preprlašena. Da zlo bude veće, posle časova, kada je krenula kući, ovaj manijak je ponovo sačekao. Stajao je iza jednog automobila gde ju je čekao. Ovoga puta bio je ljubazan i fin i ponudio joj poklon i bombone i molio je da krene sa njim da joj nešto pokaže.

- Kako je ponovo odbila, on je počeo da viče tako da su ga i druga deca čula. Rekao joj je da ju je danima pratio dok je imala fizičko, da zna sve o njoj i njenoj porodici, te da će joj upasti u kuću, da zna da joj otac vozi plavi auto i da će ga ubiti ako ne krene s njim. Na svu sreću, smogla je snage da se odbrani, pitala ga je zašto traži njene roditelje, otkud poznaje njenog tatu i šta hoće od njega. Kada se napravila gužva u dvorištu, on je opet pobegao – priča nam Dimitrov.

On kaže da im devojčica nije odmah toga dana ispričala šta se dogodilo, najverovatnije iz straha. Primetili smo da dete povraća, ali smo mislili da ima stomačni virus. Bila je bleda, nije jela ništa toga dana. Uveče je dobila i temperature. Kada je posle par dana krenula u školu, zamolila je baku da je isprati.

Na putu do škole, baku je stegla jako za ruku i povikala: “Bako to je on, to je on, samo sada nema masku, prepoznajem gap o pogledu”. Tek tada je baki ispričala o čemu se radi, a onda i nama. Iste večeri otišli smo u policiju i sve prijavili. Dete ga je opisalo da je viši od mene, da ima godina otpirlike kao njen stric (koji ima 45), da je skroz kratko ošišan i da je imao kačket – priča nam on. Dodaje i da je odmah pomislio na “Berberina” koji je bio na slobodi, a da je sada gotovo siguran da se radi o njemu.

- Čak i profil moje ćerke odgovara opisu ovih devojčica koje su na meti. Ima dugu gustu kosu, tamno smeđa je, visoka, ima 11 godina, mirna je i povučena. Krv mi se u žilama ledi kad pomislim šta je moglo biti. Sve vreme smo brinuli šta će biti s Monikom, bili smo jako uznemireni, al ii presrećni kada su je pronašli živu. Deca uskoro kreću u školu, a moja supruga i ja kao roditelji, mnogo strahujem što je manijak i dalje na slobodi – zabrinut je Dimitrov.

