RELIGIOZNI PREDMETI UKRADENI IZ CRKVE U BEČU NAĐENI U HORGOŠU: Uhapšen Stevan (66) zbog skrivanja zlatnih monstranca

određen pritvor do 30 dana

HORGOŠ - Stevan B. (66) iz Horgoša, uhapšen je nakon što su pripadnici SBPOK-a, u prostorijama koje poseduje osumnjičeni muškarac, pronašli tri skupocena religiozna predmeta koja su ukradena 2018. godine iz katoličke crkve u Beču.

- Radi se o zlatnim monstrancama. Ovi religiozni predmeti pronađeni su u poslovnom prostoru u Horgošu, koji je osumnjičeni davao u zakup. Nesporna je činjenica da se radi o prostorijama koje su u vlasništvu Stevana B. Osumničeni je u svojoj odbrani izneo da to nisu njegovi predmeti i da ne zna kako su se tri religiozna predmeta uopšte tu i našla. Odgovornost je prebacio na neka druga lica koja su, navodno, donela zlatne monstrance. Osumnjičenom je nakon saslušanja određen pritvor u trajanju do 30 dana, zbog sumnje da je počinio krivično delo prikrivanje. On ranije nije dolazio u sukob sa zakonom - rečeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti.

Operativci SBPOK-a su, u sklopu međunarodne policijske saradnje, na više lokacija izvršili pretres kuća i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni Stevan B. U Horgošu, u prostorijama koje on poseduje pronađene su zlatne monstrance.

Kako saznajemo, prilkom krađe iz katoličke crkve u Beču, nestala su ova tri religiozna predmeta, ali i nekoliko manjih predmeta koji još nisu pronađeni.

(Kurir.rs/S.U./ FOTO: MUP)

