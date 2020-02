DALIBOR TEŠKO BOLESTAN IZA REŠETAKA! Kolarov je ubio poznanika jer mu je psovao mrtvu majku, A SADA IMA SAMO 1 ZAHTEV

Ubijeni mu je opsovao mrtvu majku i suprugu, posle čega ga je Kolarov udario!

- Zatvorski lekar je potvrdio da je Kolarovljev život ozbiljno ugrožen i da svaki propušteni dan umanjuje šansu za pozitivni ishod lečenja tumora - kaže advokat Predrag Savić.

Dalibor Kolarov (32) iz Bačke Palanke, koji je nepravosnažno osuđen na devet godina zatvora zbog smrti svog poznanika Gorana Cvetinova (47), traži da mu se odredi mera kućnog pritvora uz nošenje nanogice jer ima tumor na nozi i život mu visi o koncu! Njegov advokat zahteva da se hitno pribavi medicinska dokumentacija i da njegov klijent bude pušten iz zatvora zbog lečenja.

- Kolarov se nalazi u pritvoru Okružnog zatvora u Novom Sadu i čeka pravosnažnost presude. Kao šesnaestogodišnjak je operisao kancer na levom kuku. Tokom boravka u pritvoru, tumor se ponovo pojavio. Nakon tog saznanja, (pre više od dve nedelje), uputio sam dopis Srđanu Saviću, sudiji Višeg suda, sa zahtevom da se Kolarovu ukine pritvor i da mu se odredi mera kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, a sve u cilju lečenja u odgovarajućoj medicinskoj ustanovi. Zatvorski lekar je u telefonskom razgovoru potvrdio da je Kolarovljev život ozbiljno ugrožen i da svaki propušteni dan umanjuje šansu za pozitivni ishod lečenja tumora - kaže za advokat Predrag Savić, koji zastupa Kolarova.

Izvor ističe da je sudija u još dva navrata obavešten o zdravstvenom stanju Kolarova sa ciljem da se ubrza postupak pribavljanja medicinske dokumentacije radi odlučivanja o tome da okrivljenom bude određena mera kućnog pritvora.

- Prilikom razgovora sa zatvorskim lekarom koji prati zdravstvenu situaciju Kolarova saznao sam da za dve nedelje od njega niko nije tražio dokumentaciju na uvid. Nikolina Pavlović, nevenčana supruga Dalibora Kolarova, bila je kod sudije da vidi zašto se njen nevenčani suprug ne upućuje na lečenje. Obavestila je sudiju da je u prethodnoj nedelji njen suprug tri puta padao u nesvest, a da je, po mišljenju zatvorskog lekara, to posledica tumora. Sudija je samo rekao da je zatražio dokumentaciju, ali da mu nije dostavljena. Napominjem da sam u razgovoru sa zatvorskim lekarom saznao da do njega nikakav zahtev nije stigao. Pisanim putem sam se obratio predsedniku Višeg suda u Novom Sadu kako bi on uputio prigovor na postupanje predsednika veća - ističe advokat Savić.

On napominje da ako je Kolarov učinio krivično delo, treba da odgovara za to delo.

- Ali smatram da se postupanje predsednika veća koje ga je osudilo ne uklapa u zakonske, moralne i civilizacijske norme jer se, uprkos upozorenju da je zdravstveno stanje Kolarova ozbiljno narušeno i da mu je život ugrožen, ne preduzimaju adekvatne radnje da bi se sprečilo najgore - apeluje Savić.

Kolarov je oglašen krivim jer je u noći između 23. i 24. februara prošle godine u kafani u Ulici Živojina Mišića posle kraće rasprave ubio Cvetinova tako što ga je ošamario i zadao mu udarac nogom u predelu slepoočnice i potiljka. Usled toga, oštećeni je zadobio teške telesne povrede.

Nije priznao krivicu

Kolarov nije priznao delo i izjavio je da se ne seća da je Cvetinova udario nogom u glavu. Naveo je da bio pijan, kao i ostali u društvu, i da je sa Cvetinovim bio u dobrim odnosima. Kolarov iz prvog braka ima dvoje dece, a sa drugom suprugom Nikolinom Pavlović (23) sina.

Uvredio mu mrtvu majku i suprugu

- Pre udarca, Cvetinov je nešto rekao, a svedoci kažu da se radi o teškim uvredama pokojne majke okrivljenog, koja je preminula u teškim mukama, kao i ružnim rečima na račun Kolarovljeve supruge. To je izazvalo pomračenje svesti jer je vidljivo ušao u jako afektivno stanje. Reč je pre o impulsivnom i nagonskom činu, pa se stoga i ne seća dela u celosti“, rekao je advokat Savić. Nikolina Pavlović kaže da su Dalibor i Goran bili dobri prijatelji i da su se družili po ceo dan, ali da su to veče malo više popili. Ona navodi da je tada bila u Futogu. U jednom momentu su se posvađali, pa je Cvetinov izvređao Daliborovu pokojnu majku, što je njemu teško palo, a kasnije je vređao i nju, rekavši: „Ko sada j.*e onu tvoju u Futogu?“, posle čega je izbio sukob.

