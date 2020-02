DEVOJČICA (15) BOKSERKA NOKAUTIRALA PEDOFILA: Domar (59) snimao maloletnicu dok se tuširala

Petnaestogodišnja devojčica iz Novog Sada koja trenira boks u BK Vojvodina nokautirala je B. K. (59) iz Kovilja, domara sportskog centra Spens, koji ju je snimao mobilnom telefonom dok se ona tuširala u svlačionici!

B. K. je posle saslušanja u tužilaštvu određen pritvor do 30 dana. On se sumnjiči da je počinio krivično delo pribavljanja i posedovanja pornografskog materijala i iskorišćavanja maloletnog lica za pornografiju.

Iako je domar uspeo da obriše slike devojčice, policija je uspela da ih vrati, i samo što se te devojčice tiče, pronađeno je sedam fotografija.

Devojčica je posle treninga u ponedeljak oko 11 otišla u svlačionicu, a zatim i da se istušira. Onda je ispod vrata videla mobilni u nečijoj ruci.

- Vrisnula je i krenula prema drugoj prostoriji, navukla na brzinu šorc i duksericu. Htela je da sazna ko je osoba s telefonom i zbog čega ju je fotografisao. Otišla je s druge strane i ušla u svlačionicu, nameravajući da mu uzme telefon.

Kad je htela da otvori vrata svlačionice do nje, neko je držao bravu. Bila je uporna i nije odustajala dok nije otvorila vrata i ugledala domara. On je počeo da viče: „Nisam ja.. „. To joj je bio, kako je rekla, znak da je to on, jer zbog čega bi se branio ako nije on. Pokušao je da istrči iz svlačionice, a ona ga je ščepala za kragnu od jakne i nije ga puštala. On ju je tako vukao jedno 20 metara. Devojčica ga je udarila u glavu i počela da grebe kako bi stao - priča Ružić, dodajući da je on tada pobegao:

- Radi se o devojčici koja je vukovac u školi i za sada veoma dobar bokser. Inače, već sam ranije imao raspravu s tim domarom. Bunio sam se što ulazi kod devojčica u svlačionicu, a kod dečaka ne.

