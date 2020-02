ČUME BEZ OBEZBEĐENJA: Njegovu bivšu na sudu prati policija, on se prijateljima žali da bi svako mogao da ga ubije

Ljubiša Buha Čume (55), prvi srpski svedok saradnik, pojavio se juče prvi put posle izdržane robije u sudu, u kojem se „ćera“ sa bivšom suprugom Ivanom Tulović (39). Njegova bivša došla je u pratnji policijskog obezbeđenja, a Čume je stigao u društvu jednog mladića.

Ilustracija foto: Ana Paunković

- Čume kao prvi srpski svedok saradnik nema policijsko obezbeđenje, iako je pre 17 godina razotkrio sve zločine zemunskog klana u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića i druga dela. Njemu je ugrožen život i prijateljima se poverio da bi bilo ko mogao i čekićem da ga ubije! - kaže sagovornik lista Alo.

Čume je status svedoka saradnika dobio 2003, a 2014. mu je ukinuto obezbeđenje jer su bezbednosne provere pokazale „da nije ugrožen“. Status svedoka saradnika mu zvanično nikad nije ukinut. On je pre mesec dana izjavio da mu prete i da su pokušali da ga ubiju.

- Otišao sam da to prijavim policiji, ali me niko nije primio. Znam ko stoji iza napada i koji je motiv, a to ću kazati policiji - rekao je Čume.

Ilustracija foto: Ana Paunković

Čume se juče u sudu sreo oči u oči sa svojom bivšom, ali su se međusobno ignorisali. Ona je u jednom delu hodnika kucala poruke i smejala se svom telohranitelju. U sudnici je sela na mesto za advokate, pošto sama sebe zastupa, dok je Čume morao da sedne na klupu za optužene, iako je svedok.

Finansirao ženinu pevačku karijeru

Ivana je u braku sa Čumetom bila deset godina, a formalno su se razišli 2017, dok je on bio u zatvoru. Njihov brak je bio veoma turbulentan, a iz te veze imaju ćerkicu od 12 godina. Čume joj je 2015. finansirao karijeru. Ivana je pre Čumeta dugo bila u vezi sa Brankom Jevtovićem Jorgom, poznatim kriminalcem. On je ubijen 30. oktobra 2004, a ona je tada u novinama dala više čitulja.

Suđenje je odloženo za 26. mart. Čume je podneo krivičnu prijavu protiv bivše žene jer je lažno svedočila protiv njega u postupku za ukradeni „ferari“ koji joj je poklonio.

Ilustracija foto: Nebojša Mandić

Ona se tereti da je iznela niz lažnih optužbi protiv Čumeta u slučaju „Crveni ferari“, na osnovu kojih je u decembru 2017. osuđen na dve godine i osam meseci zatvora. Međutim, istragom je utvrđeno da su njene optužbe lažne, pa je tužilaštvo prihvatilo Čumetovu tužbu da je krivično goni za lažno svedočenje. Za to može da dobije šest meseci zatvora, uslovno dve godine. Ukoliko se i sudski potvrdi da je lažno svedočila, biće osporena presuda protiv Čumeta.

(Kurir.rs/Ali, D.Ćuruvija)

Kurir