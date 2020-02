RANJENOG ŠKALJARCA ČUVAJU NEMAČKI SPECIJALCI: Krstovića u tajnosti prebacili na lečenje u Hanover! BOLNICA POD OPSADOM!

Naoružani specijalci (SEK) od tada pod opsadom drže Medicinski fakultet u Hanoveru na kom je smešten teško ranjeni Krstović. Policija je blokirala pristup bolnici i kontroliše sva vozila i posetioce koji ulaze u zgradu.

Nemački specijalci naoružani automatskim puškama patroliraju hodnicima intezivne nege bolnice. Ova operacija je kako je izjavio ministar unutrašnjih poslova Donje Saksonije Boris Pistorius u cilju zaštite pacijenata i osoblja i verovatnoće da ponovo pokušaju da ga ubiju pripadnik crnogorske mafije.

Da podsetimo Krstović je 28. januara izrešetan hicima iz automatske puške u naselju Balijače dok je džipom “mercedes” prilazio porodičnoj kući. On je na tom putu morao da uspori automobil zbog pružnog prelaza - što su iskoristili napadači i iz vozila ispalili 27 metaka.

Krstović je zadobio više prostrelnih rana u predelu abdomena, grudi i natkolenice. Posle operacije u Kliničkom centru u Podgorici on je prebačen na dalje lečenje u Nemačku. Od aerodroma je, kako navode, do bolnice bio transportovan pod jakim merama obezbeđenja, a troškove lečenja od više hiljada evra snosi sam pošto u Nemačkoj nema zdravstveno osiguranje. Kako navode nemački mopo.de on ima važeću vizu na 90 dana

Krstović je najverovatnije još jedna žrtva rata između škaljarskog i kavačkog klana u Crnoj Gori koji traje od 2014. godine i u kom je do sada stradalo više od 40 ljudi.

