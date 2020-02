PIJANI MALOLETNIK SE ZAKUCAO U BANDERU, U KOLIMA BILO SEDMORO PUTNIKA! Vozač slupanog BMW-a ima samo 17 godina!

Maloletni M. Đ. (17) izazvao je juče rano ujutru saobraćajnu nesreću kad se, upravljajući automobilom BMW, zakucao u banderu na Miljakovcu, a pored njega povrede je zadobilo još šestoro njegovih drugara koji su bili u automobilu.

Kako saznajemo, maloletni vozač je upravljao BMW s probnom vozačkom dozvolom.

Izbijeni zubi

- Nesreća se desila na uglu ulica Miljakovačke livade i Miljakovački izvori. U kolima je, pored vozača, bilo još pet 17-godišnjih devojaka, kao i jedan 18-godišnji mladić. Teže povrede zadobile su dve devojke, dok su ostali lakše povređeni. Neki od putnika iz BMW zadobili su prelome ruku i nogu, a jednom putniku izbijeni su zubi - kaže naš izvor.

Očevidac nesreće ispričao je za Kurir da je M. Đ., osim što je imao probnu dozvolu, bio i pod dejstvom alkohola. - Čuo sam da su policajci komentarisali da je klinac verovatno pijan, ali nisu uspeli da ga na mestu udesa alkotestiraju. On je iznenada izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo s puta. Udario je prvo u betonski stub, a potom i u plastičnu kantu. Čuo sam i da je vozač, pošto je lakše povređen, pokušao da se izvuče - priča očevidac i nastavlja: - Čuo sam da je izašao iz auta i otišao s mesta nesreće. Navodno, pokušao je da nagovori druga da preuzme odgovornost, odnosno da kaže policiji da je on vozio. Međutim, to mu nije uspelo jer ga je policija brzo pronašla.

Bili na kućnoj žurki

Očevidac dodaje da su devojke iz automobila bile preplašene i da su plakale. - Jedna je imala povredu kuka, a druga noge. Videlo se da su preplašene. Nije mi jasno kako se njih sedmoro spakovalo u auto, kao sardine su bili. Osim policije i Hitne pomoći, bili su angažovani i vatrogasci, koji su pomogli da se povređeni izvuku iz BMW - kaže naš sagovornik.

On dodaje i da je načuo da su devojke i momci pre nesreće bili na nekoj kućnoj žurki i da su se oko četiri sata, kad se desila nesreća, vraćali kući. Protiv maloletnog vozača biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

Vozaču nije svejedno IDE U VOJNU ŠKOLU Kako smo nezvanično saznali od onih koji su bili na mestu nesreće, maloletnik koji je upravljao automobilom navodno treba da postane vojnik. - Nije mu bilo svejedno, čuo sam da je neko pomenuo da je polaznik vojne škole. Ovo mu baš nije trebalo - kaže sagovornik Kurira.

Kurir.rs/ J. R. Foto: Privatna arhiva

Kurir