SANJA UMALO ZAVRŠILA U ZATVORU JER IH JE RAZOTKRILA: Perverzni biznismeni daju 500 evra za sliku deteta

Sanja Borizovska, borac protiv seksualnog zlostavljanja dece, koja je po sopstvenom priznanju četiri godine bila žrtva rodaka pedofila, za dlaku je izbegla krivičnu prijavu kada je policiji odnela tajno prikupljene dokaze protiv biznismena i službenika državnih službi upletenih u prodaju dečje pornografije.

Ona je pre šest godina ušla u trag lancu dečje onlajn pornografije i prostitucije, koja u Makedoniju stiže iz Srbije, i otkrila da mreža funkcioniše uz pomoć srpskih i makedonskih kriminalaca.

- Najveći problem je što žrtve neće da svedoče, a tužioci kažu da je sama fotografija "slab dokaz" na sudu jer "nemaju koga da tuže". Pre nekoliko godina sam sama i nezaštićena ušla u jednu takvu mrežu, u koju su bili uključeni biznismeni iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Dok sam bila tamo, snimala sam sve što sam slušala i gledala. Međutim, kad sam policiji odnela tonske i video snimke, rekli su mi da to nisam smela da radim jer je krivično delo - kaže Sanja Borizovska.

Onlajn dečja pornografija stiže do pedofila koji su za jedan snimak spremni da plate čak i 500 evra.

Makedonskoj policiji predali smo i jedan pornografski snimak u kojem se pojavljuje maloletna devojčica. U policiji su rekli da je mala verovatnoća da ova kriminalna grupa bude uhvaćena jer koristi VPN mreže, kojima se teško ulazi u trag. Dečji pornografski lanac pretežno se kreće na relaciji Srbija-Makedonija-Bugarska-Rusija. Ovog puta mreža ide na relaciji Makedonija-Srbija-Rusija, kao Makedonija-Bugarska-Turska- Rusija. Mnogo smo se iznenadili kad smo došli do podatka da najviše kupaca dečje pornografije ima u Rusiji - ističe Borizovska, koja sve dokaze i dojave žrtava proverava pre prijavljivanja policiji.

Mnogi roditelji, kako kaže, zbog nedovoljne informisanosti dozvoljavaju deci da postavljaju fotografije na društvene mreže i tako ih izlažu opasnosti.

- Žrtve su pretežno devojčice i dečaci do 13 godina. Uzimaju njihove slike sa društvenih mreža, pa im sa fotografija iseku glave, a ponekad i deo tela, ukoliko odgovaraju zahtevima crnog tržišta. To znači da lice vaše ćerke ili sina može da završi na fotografiji sa tuđim telom i da se proda kao deo dečje pornografije, a da vi za to i ne znate! Najviše takvih fotografija nalazi se na Fejsbuku. Montirane slike se prodaju i za 500 evra, dok se video-snimak nudi pornografskim sajtovima - upozorava sagovornica.

Ona kaže da porno-trgovci koriste profesionalni program za obradu video-snimaka i da je montirani materijal znatno uverljivi i da je teško prepoznati da je lažan.

