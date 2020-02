ISPOVEST ADVOKATICE SILOVATELJA IZ POŽEGE: Napadao je žrtve samo kada kod njih oseti strah

Nada Mihajlović, bivša advokatica serijskog silovatelja Milenka Č. (64) zbog kojeg cela Požega noćima ne spava jer se posle 14-godišnje robije nedavno vratio u rodni grad, kaže da se dobro seća svog bivšeg klijenta.

Ističe da joj je bio dodeljen po službenoj dužnosti početkom dvehiljaditih godina,a prema njenim rečima, Milenko je napadao žrtve samo kada kod njih oseti strah.

- Milenko je poslednju zatvorsku kaznu 2006. dobio zbog tri objedinjena dela, odnosno za jedan pokušaj silovanja i dva izvršena. Pokušaj se desio kada je jednom u vozu vrebao devojčicu. Voz se pokvario i on je namamio dete negde na poljanu da niko ne vidi i izvadio nož kako se ona ne bi opirala. Tada mu je rekla: "Molim te, nemoj da me siluješ, imam samo 15 godina". Iz nekog razloga predomislio se i pustio je jadnu devojčicu na slobodu - priseća se Mihajlovićeva.

Međutim, bolesnu nameru Milenko Č. nije uspeo da izbaci iz izopačenog uma, pa je ubrzo našao drugu, ali i treću žrtvu.

- Silovao je studentkinju iz Valjeva koja je tada imala 23 godine, takođe uz pretnju nožem. To se desilo negde na Novom Beogradu. Ona je tada u svom očaju uspela da ga zamoli samo da je ne ubije. Nakon toga, isto je uradio u Požegi, i to trudnici iz Valjeva koja se takođe uplašila njegovog oružja i molila ga da joj ne naudi pominjući svoju bebu. Ta žena je išla do kasarne "Petar Leković" u posetu suprugu. Srećom, kasnije sam čula da je rodila zdravo dete - otkriva advokatica.

Ona navodi da su pred izricanje presude psihijatri ustanovili da je optuženi vrlo labilna ličnost i da je seksualno aktivan samo kada oseti strah kod žena i da je u životu imao samo onoliko odnosa koliko je puta to učinio na silu.

- To znači da, kada bi druga strana pristala na to sa njim, on ne bi bio sposoban. Nakon toga dobio je maksimalnu zatvorsku kaznu u to vreme od 15 godina, a odležao je 14 - priča Mihajlovićeva.

Ovu priču potvrdile su i nekadašnje komšije Milenka Č. Oni koji ga poznaju kažu da je pola života proveo po zatvorima i da je imao samo jednu devojku kada je bio mlad. Međutim, kad god bi ostali negde nasamo on nije mogao da ima odnose sa njom, pa su ga svi zbog toga ismevali.

Kako kažu sagovornici, Milenko fizički ne izgleda zastrašujuće, pa je žrtve mamio služeći se lukavstvom.

- Vrebao je često devojke po vozovima, i to uglavnom one koje su dolazile u kasarnu "Petar Leković" da obiđu svoje momke ili muževe koji su tamo služili vojsku. Čim bi primetio da devojka nije iz Požege, on joj je prilazio, raspitivao se da li ide nekog da poseti u kasarnu, a onda se nudio da pokaže najkraći put - prisećaju se meštani Požege.

Dobio smeštaj od socijalnog Milenko Č. bio je u ponedeljak u Centru za socijalni rad u Požegi, a prema najnovijim informacijama do kojih smo došli, oni su mu dodelili privremeni smeštaj u ovom gradu pošto je u kuću u kojoj je pre robije živeo sada smeštena druga porodica.

Advokatica: Ne plašim ga se Bivša Milenkova advokatica misli da on više nije sposoban da ponovi svoje zločine. - Ne verujem da je isti kao pre. Mnogo vremena je prošlo i sada je i star i fizički nesposoban. Ja ne bih dizala paniku oko njegovog dolaska u grad. Ni ja ga se ne plašim i popričala bih sa njim da dođe kod mene - ističe Nada Mihajlović.

