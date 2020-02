PEĐA JE U VOZU SEDEO PORED SILOVATELJA PUŠTENOG IZ ZATVORA: Rekao mu je da će da se odmori, pa da završi posao JEZIVO

Milenko Č. (64), višestruki silovatelj koji je izašao iz zatvora, u petak je vozom iz Beograda otišao u Krčagovo kod Užica, gde mu živi sestra, a preko puta njega u vagonu je sedeo Peđa Baranac, rođeni Požežanin koji živi u Užicu.

Tog trenutka Baranac nije imao pojma o kome se radi, a da je putovao sa silovateljem saznao je tek u sredu, kada mu je supruga pokazala Milenkovu fotografiju objavljenu u medijima. Tada je shvatio da je sedeo sa osobom zbog koje je trenutno cela Srbija u strahu, a pogotovo njihov kraj.

foto: Beta/Dragan Gojić, Facebook

Baranac je ispričao da mu je Milenko tokom putovanja ispričao da je bio na robiji 20 godina navodno, zbog ubistva, da je izašao iz Kazneno-popravnog zavoda u Padinskoj skeli, ali i da će sada da se odmori, a zatim da "završi ono što je započeo".

- Vraćao sam se službeno iz Beograda, i u Rakovici sam čekao voz gde je i taj čovek ušao i seo preko puta mene. Bio je pun voz, deca su se tog dana raspustila. Nismo uopšte komunicirali dok nije došao kondukter. Kada je došao kondukter i tražio mu kartu, nije je imao. Izvadio je neku legitimaciju i rekao da je bivši osuđenik. Ja sam ćutao - počinje priču Baranac za Telegraf.rs.

Nije imao za kartu

On objašnjava da, ako neko od putnika nema kartu, može na ličnu kartu da mu se piše, pa kada dođe u grad gde živi može da je plati. Na njega su se, međutim, sažalili.

- On je izvadio staru ličnu kartu, nije imao novu. Tada smo ga pitali koliko je bio na robiji kada mu je lična karta stara. Rekao je 20 godina. Pošto je kondukter moj školski drug, sažalili smo se pa je pušten bez da i kasnije plati kartu. Nismo znali zbog čega je ležao pa smo rešili da ga pustimo - kaže naš sagovornik i kaže da je karta najviše 800 dinara.

Milenko je, prema njegovim rečima, izašao u Krčagovu u Užicu, što je pre glavne stanice u tom gradu.

- Kada je otišao kondukter on i ja smo počeli da komuniciramo. Rekao mi je da je 1956. godište. Pitao sam zbog čega je ležao tolike godine, kazao je zbog ubistva. Kaže, čovek mu se mnogo zamerio pa ga je on upucao u Beogradu. Izašao je iz Padinske skele. Nisam ništa prokomentarisao na to. Rekao je da je rodom iz Požege, da ide kod sestre u Krčagovo, da će malo da se odmori pa će da završi to što je počeo. Rekao je i da nema porodicu, i da je razveden, i da je živeo u Požegi gde je rođen - navodi Baranac.

Ilustracija foto: Printscreen/Youtube

Do Krčagova su putovali tri sata. Za to vreme, kako kaže, Milenko nije pokazao notu agresivnosti, ali mu je njegov pogled upao u oči.

- Ma kakvi, agresivan. Bio je miran kao bubica. Ja sam visok metar i 90, i imam 110 kilograma, tako da prema meni nije mogao da pokaže neku agresivnost. Ali, imao je, onako, namrgođen pogled u nekim trenucima. I, što kaže narod, nema ga šaka jada - ocenio je naš sagovornik koji dodaje da su sa njima sedele i dve devojčice, ali da ih on nije napadno gledao.

Izenadilo ga je kako Milenko i posle toliko godina provedenih u zatvoru zna svaku stanicu na relaciji koju su proputovali.

U vozu bio miran kao bubica

Milenko je izašao u Krčagovu, gde ga je čekala krupnija, plava žena koja nema više od 55 godina:

- On je nosio kesu i torbu kada je izašao iz voza. Blago se osmehivao a ona mu je, sa usana sam joj pročitao, rekla: "Napokon gotovo". To je i rukama pokazala.

Naš sagovornik je kada je došao kući a sutradan i na poslu ispričao priču o njemu i ženi i kolegama. Nije znao o kome se radi sve do srede kada mu je žena pokazala na internetu sliku Milenka.

- To je bio on. Nisam mogao da verujem da je to čovek sa kojim sam putovao. Odmah sam danas pozvao policiju u Užicu i ispričao im sve. Smatrao sam da je to moja građanska dužnost. Kazali su da je dobro što sam javio da znaju da je u okolini.

Ilustracija foto: Shutterstock

Baranac kaže i da mu je prijateljica rekla da je on, navodno, silovao dete od 12 godina.

- To je stvarno strašno. Nadam se da neće ponoviti to čim mu se ukaže prilika. Džaba doživotna robija ako strada još neko dete. A, gospodinu Igoru Juriću svaka čast što je skrenuo pažnju javnosti na njega - završava Peđa Baranac koji se na ovaj razgovor odlučio, pre svega, da bi se sprečilo da još neka devojčica ili žena preživi traume.

Podsetimo, da je Milenko Č. pušten na slobodu u etar je prvo pustio Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić" pre dva dana, kada je roditeljima iz Požege i Užica poručio da čuvaju svoju decu.

(Kurir.rs/Telegraf.rs, Lj. Račić)

