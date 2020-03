UHAPŠEN ZBOG SEKSUALNOG NAPADA: Mladić silovao maloletnicu (16) u automobilu?

Ardijan A. (22) uhapšen je preksinoć u Batajnici kod Beograda zbog sumnje da je na Širokom putu silovao maloletnu A. G. (16) u svom automobilu.

Kako nezvanično saznajemo, maloletnica je navodno ispričala da se seksualni napad dogodilo u ponedeljak oko 18 časova, u automobilu marke „fijat stilo“, koji je u vlasništvu uhapšenog Ardijana A.

Poznaju se

- Kako je A. G. ispričala, osumnjičeni, koga poznaje odranije, nju je na prevaru namamio u automobil. Kad je pristala da uđe s njim u kola, navodno da razgovaraju, on ju je pitao da li želi da imaju seks. Međutim, kako je objasnila, odbila ga je i rekla da ne želi da ima išta s njim, a on se razbesneo i postao nasilan - kaže naš izvor i nastavlja: - Maloletnica je rekla da se on toliko razbesneo da ju je zgrabio, pocepao joj odeću i obljubio je.

Prema rečima našeg izvora, tokom iživljavanja, žrtva je nekako uspela da se odupre napasniku i da izađe iz automobila, koji je bio parkiran na Širokom putu. - Otrčala je do kuće i, kako je rekla, kad se pribrala, otišla je u policiju i ispričala o užasu koji je doživela. Ona je detaljno ispričala kako je napadnuta, a dala je i opis napadača, kao i njegovo ime i prezime - kaže izvor Kurira.

Policija je nakon prijave odmah krenula u potragu za osumnjičenim mladićem. - Brzo je pronađen i odveden u policijsku stanicu, a nakon saslušanja njemu je određen pritvor do 48 sati, posle čega će biti predat tužilaštvu - kaže sagovornik i dodaje da se okolnosti ovog napada još uvek ispituju. - Istražuje se u kakvim su odnosima bili osumnjičeni i napastvovana tinejdžerka, kao i kako je on uspeo da je ubedi da uđe u automobil. Nejasno je da li su oni imali prethodni dogovor da se sretnu - navodi naš izvor.

Ima povrede

Inače, nesrećna devojčica je posle davanja izjave u policiji poslata na lekarski pregled. - Devojci su konstatovane povrede koje bi mogle da ukažu na silovanje. Osim toga, u toku je ispitivanje svedoka i prikupljanje drugih dokaza - dodao je izvor.

Komšije sa Širokog puta kazale su nam juče da nisu čule za nemili događaj. - Nismo videli policiju, niti smo primetili nešto čudno - rekli su žitelji ove ulice, koja je prilično gusto naseljena.

Sličan slučaj STRIC SILOVAO MALOLETNICU Srbiju je prošle nedelje potresao i slučaj silovanja maloletnice (13) iz okoline Kruševca, koju je seksualno zlostavljao rođeni stric Saša U. (41), posle čega je ona ostala u drugom stanju. Za jezivi slučaj saznalo se kad je devojčici pozlilo, a lekari su odmah ustanovili da je u drugom stanju i porodili su je, ali je beba rođena mrtva. Napastvovana maloletnica je u teškom stanju i nalazi se u kruševačkoj bolnici.

