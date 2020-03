UHAPŠEN NASILNIK IZ NIŠA: Posle svađe udario nepoznatu ženu i zgazio joj naočare

određeno zadržavanje do 48 sati

Policija je uhapsila muškarca M. R. (38) iz Niša zato što je napao nepoznatu ženu u parku Kralja Aleksandra u ovom gradu. On se tereti da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

- Sumnja se da je on juče na ulici, nakon verbalne rasprave, fizički napao četrdesetjednogodišnju sugrađanku, saopštila je policija. Kako nezvanično saznajemo oni su se prvo posvađali u parku, a onda je on udario. Nakon toga ženi su pale naočare koje je on zgazio.

Za sada se ne zna oko čega su ovo dvoje ljudi koji se nisu do tada poznavali mogli da se posvađaju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu.

(Kurir.rs, M.S.)

