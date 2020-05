TIJANA AJFON UHVAĆENA USRED ORGIJANJA: Pao i skeledžija koji je starletu i devojke ILEGALNO PREVEZAO preko granice VIDEO

Izvor upućen u istragu otkriva da se svakim trenutkom isplivavaju nove informacija o ovom slučaju o kom piše celi region.

- Milisav je bio zadužen za organizaciju žurke. Između ostalog, on je pronašao i iznajmio vikendicu, pozvao većinu gostiju i obavio i ostale stvari oko organizacije. Veliku ulogu imala je i Tijana Ajfon, koja je bila zadužena za dovođenje devojaka – kaže izvor blizak istrazi. Zbog ovog slučaja Tužilaštvu BiH su predati Dragan Ćuk, Siniša Perić, Milisav Tomić, Tijana Maksimović zvana Tijana Ajfon, Vladan Kakuća, Željko Vujić i Slađan Šojić.

Policija je zahtevala od tužilaštva da se za njih predloži pritvor jer se radi o veoma teškim krivičnim delima kao što je međunarodna prostitucija, organizovanje kriminalne grupe, te krivična dela vezana za drogu i oružje. Da istaga nije završena dokaz je hapšenje Šojića, koji u sredu uveče nije bio obuhvaćen istragom, saznaje Srpskainfo.

- Šojić je bio skeledžija. On je čamcima ilegalno preko granice prevezao Tijanu Ajfon i ostale devojke i zbog toga uhapšen. Nakon što je devojke dovezao na teritoriju BiH tu nastupaju biznismen Željko Vujić i Vladan Kakuća koji su devojke svojim automobilima prevezli do vikendice – ističe izvor iz istrage. Radilo se o isplaniranoj akciji, a policija je duže vreme pratila pojedine uhapšene, jer su imali informacije čime se bave.

- Između ostalih praćen je i Ćuk, jer je reč o osobi sa veoma ozbiljnim kriminalnim dosijeom. Inspektori su došli do informacija da će biti organizovane orgije i kada su čuli da će biti dovedene devojke, oni su upali u kući i uhapsili ih – pojašnjava izvor. Dodaje da je policija prilikom pretresa kod Ćuka pronašla pancir i neutvrđenu količinu evra, a pancir je pronađen i kod Vladana Kakuća.

Prilikom pretresa Siniše Perića nađen je startni pištolj, okvir i 40 metaka.

- Kada su videli da policija ulazi u vikendicu većina gostiju je od sebe odbacili drogu i oružje, te policija sada proverava ko su vlasnici ostalog naoružanja koje je pronađena, kao i droge – ističe naš izvor.

Da podsetimo u vikendici u Suvom Polju kod Bijeljine uhapšeno je 16 članova organizovane međunarodne kriminalne grupe, osumnjičene za neovlaštenu proizvodnju i promet droga i oružja, te navođenje na prostituciju. U toj grupi bilo je 14 državljana BiH, jedan državljanin Slovenije i jedne državljanka Srbije- starleta Tijana Ajfon.

Cenovnik usluga Od izvora bliskih Tijani Ajfon, saznaje se da ona za dan zaradi 700 evra, a za jednu noć oko 500 evra i to je osnovni cenovnik koji se menja u odnosu na to da li ilegalni posao obavlja van granica Srbije, da li u sramnoj akciji učestvuje više devojaka i muškaraca, te da li su u pitanju stalni uživaoci njenih usluga i koliko su oni “zahtevni”. – Tijana Ajfon za dan zaradi 700 evra, a za jednu noć 500 evra, ali kada ide van granica zemlje njena tarifa iznosi 700 evra plus troškovi putovanja. Kada radi u Crnoj Gori sedam dana onda svoje usluge naplaćuje 2.250 evra za jednu nedelju, ali zahteva luksuzni smještaj i transport na visokom nivou, kao i sitne poklone i večere tokom boravka. Od poklona prihvata sve, od zlata, skupih torbi, cipela, telefona – priča izvor upućen u njen cenovnik.

Većina uhapšenih su poznati kriminalci sa debelim policijskim dosijeima, a neki od njih su poznati i policijama u regionu. Tu se pre svega iskaču imena pomenutog Ćuka, sarajevskog žestokog momka Elvisa Hodžića, Vladana Kakuće i drugih. Pažnju je izazvalo i ime Slavka Vinčića koji je takođe zatečen na žurci kod Tijane Ajfon, a koji je svetski poznati fudbalski sudija.

On je najpoznatiji slovenački sudija i nedavno je sudio tri utakmice Lige šampiona i to Liverpulu, Mančester junajtedu i Ajaksu. Nakon što je saslušan u policiji on je pušten na slobodu i odmah je otišao za Sloveniju gde je dao izjave za lakalne medije. Rekao je da je bio na sastanku sa poslovnim partnerima i da su ga pozvali na ranč. U izjavi je naveo da nije poznavao većinu ljudi koji su bili na toj žurci i da je tako rekao policiji, pa su ga zbog toga pustili na slobodu.

Kurir.rs/Srpskainfo

Foto printscreen

Kurir