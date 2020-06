ŠARIĆ ČEKA PRESUDU: Ekspresno završeno suđenje optuženima za šverc kokaina

Konačna, pravosnažna presuda biće doneta uskoro, u odnosu na sve protiv kojih se vodio postupak pred Specijalnim sudom, pa i Šarića koji je osuđen na 15 godina zatvora.

Apelaciono veće je otvorilo i za 45 minuta zatvorilo proces protiv Miloša Cajića, prvostepeno osuđenog na 11 godina zatvora, braću Vladimira i Marka Račića koji su u odsustvu dobili po deset godina robije, kao i Bobana Stojiljkovića, koji je oslobođen za šverc kokaina, ali je na dve i po godine osuđen zbog neovlašćenog nošenja oružja.

Tužilaštvo, branioci i optuženi ostali su pri ranije iznetim dokazima, iskazima i završnim rečima i usaglašeno je da se svedoci i veštaci ne ispituju neposredno, već da Veće pročita njihove izjave. Tužilac je ponovo zatražio da Stojiljković bude osuđen i zbog šverca narkotika, jer je, kako je naglasio, u vreme pakovanja i prebacivanja kokaina putovao iz Rima u Sao Paulo i nazad, da je tokom postupka više puta menjao odbranu. Naveo je i da ga je svedok saradnik Draško Vuković označio kao pripadnika grupe.

"U Brazil sam išao poslom sedam dana nakon dana koji je u optužnici označen kao dan kada je pakovan kokain", rekao je Stojiljković i dodao:

"Odbranu nikada nisam menjao, već sam je samo dopunjavao. Kada su me suočili sa Vukovićem, on je rekao da me ne poznaje".

