DETALJI SAČEKUŠE ISPRED GARAŽE: Ubica je čekao u kolima! Čim je Slobodan izašao iz automobila krvnik ga je ZAKLAO!

Slobodan Kostadinović (60) brutalno je izboden višestrukim ubodima nožem u vrat i telo u četvrtak, kod svojih iznajmljenih garaža na Novom Beogradu,a policija i dalje traga za napadačem.

Komšinica koja je samo desetak minuta pre stravičnog ubistva otišla da baci smeće, srela je nepoznatog čoveka kako sedi u kolima ispred garaže, gde se ubistvo i odigralo.

mesto zločina foto: Ana Paunković

- Jezivo! Otišla sam da bacim smeće i prošla sam tik uz mesto, gde je samo deset minuta posle Slobodan izboden. Neki čovek sedeo je u kolima ispred garaže, ali nažalost nisam videla možda potencijalnog ubicu. Vratila sam se u zgradu i nedugo nakon toga čuli smo policiju i Hitnu pomoć - rekla je komšinica i dodala:

- U to vreme moj sin se vraćao sa igrališta, ali ništa nije ni video, ni čuo. On je prolazio tačno iznad garaže, kada je napadač u to vreme ubadao nesrećnog čoveka. Mislim da je u pitanju neka osveta, kad je tako zverski ubijen - rekla je ona za Kurir.

Porodica Ne znamo zbog čega je ubijen Porodica žrtve za Kurir kaže da ne znaju motiv ubistva člana porodice. - Ne znamo zbog čega je ubijen, ali policija radi na slučaju. Takođe, ne znamo ni ko ga je ubio - rekli su Kostadinovići i zamolili nas da ih razumemo u njihovom bolu.

Slobodan je na mestu gde je ubijen izdavao dve garaže. Sa porodicom je živeo nedaleko od mesta napada, tačnije u zgradi preko puta.

- Pretpostavlja se da je napadač pratio žrtvu. Slobodan se pojavio i parkirao svoja kola "golf 7" ispred garaže. Napadač je izvadio nož i izbo ga u vrat i po telu. Iskasapljen se srušio pored auta i ostao da leži u lokvi krvi. Napadač je pobegao sa mesta ubistva i za njim se i dalje traga. Kostadinovića je pronašao komšija koji je i obavestio policiju - kaže izvor.

Nema kriminalni dosije Ubijeni miran i porodičan čovek Komšije porodice Kostadinović juče su bile u šoku zbog brutalnog ubistva, a za ubijenog imaju lepe reči. - Slobodan je delovao kao fin, porodičan i miran čovek. Zaista, nikada nije bilo nikakvih problema sa njim ili pak sa njegovom porodicom. Imaju odraslu decu koju su ispratili na pravi put. Nažalost, kamere nisu snimile ubistvo, ali niko od nas nije ni čuo kada je napadnut i ubijen - kažu komšije iz bloka i dodaju: - Ovo nije uradio neki beskućnik ili prolaznik nego je ovo iz osvete i sigurno namerno ga je neko ubio.

- Sumnja se da je Slobodan imao neraščišćene račune sa nekim, kao i da je imao neprijatelje. Možda je video nešto što nije trebalo u tom trenutku i tako postao pretnja nekome. Zgrada ispred koje je ubijen poseduje kamere i policija je uzela video-snimke kako bi lakše rasvetlila ovo ubistvo. Međutim, veliki problem stvara i to što garaže gde je ubijen nisu pokrivene nadzornim kamerama - rekao je naš izvor.

Napad dogodio se oko 18 časova u Ulici Jurija Gagarina 200 na Novom Beogradu.

- Istraga se kreće u više pravaca,a motiv ovog svirepog ubistva u sred bela dana i dalje je nepoznat. Operativci su preuzeli snimke sa bezbednosnih kamera i razgovarali sa komšijama - kaže naš izvor.

(Kurir.rs/ Branka Travica/ Foto: Ana Paunković)

