IZBEGNUTA TRAGEDIJA! DEČAK (2) TRČAO ZA PSOM I UPAO U POLJSKI WC: Baka mu spasla život!

Dečak, star dve godine, koji je u petak uveče upao u poljski toalet u dvorištu porodične kuće u jednom selu kod Prokuplja, uspešno se oporvlja u niškom Kliničkom centru.

Kako saznajemo od dečakovih rođaka, on je svestan, počeo je da se smeje i svi se nadaju da će uskoro napustiti bolnicu. Nezgoda, koja se srećom nije pretvorila u tragideju, desila se dok se dečak igrao sa psom u dvorištu.

Samo je nestao

- Igrao se sa kučetom i sigurno je krenuo za njim. U jednom trenutku je samo nestao i nismo znali gde je. Tražili smo ga svugde i pogledala sam u poljski toalet u dnu dvorišta svog devera. Videla sam kroz otvor da se nešto klobućka unutra i odmah sam shvatila da je dete upalo. Ipak, nisam ga videla, toliko je duboko bio unutra - priča dečakova baka, koja je još uvek u šoku nakon nepreospavane noći.

Ona dodaje da je otvor od te septičke jame prekriven teškim betonskim poklopcem, ali je sreća da je naišao komšija koji joj je pomogao da skloni poklopac.

- Kada sam uskočila u jamu, osetila sam ga ispod nivoa i brzo izvukla. Odmah mi je pomogla komšinica da mu izvučemo vodu iz pluća, koliko smo mogle. Bio je leden, a u prokupačkoj bolnici su mu izmerili temperaturu 32, 5 - dodaje hrabra žena, koja je bila prisebna u momentima kada je život deteta visio o koncu.

Gleda crtaće

Prema rečima rođaka dečaja, komšija je odmah upalio auto i odvezao ih do prokupačke bolnice, odakle je dete prevezeno u Niš. - Juče ujutru su nas zvali da kažu da se probudio. Kako mi priča ćerka, koja je sve vreme sa detetom, počeo je da gleda crtaće. Stalno plače, još nema ni dve godine i smeta mu sve što su mu priključili, ali je sada stabilno - dodaje dečakov deda koji nam je pokazao otvor kroz koji je mališan propao.

Rođaci potreseni Sve se namestilo kako ne treba

Rođaci dečaja još uvek su u šoku i potreseni onim što se dogodilo. - On je živo dete, svuda se penje, ali do sada nikada nije imao neku ozbiljnu povredu. Naša septička jama je na skroz drugom kraju dvorišta i zašto je baš potrčao za psom i ušao u poljski toalet, ne znam. Sve se to izgleda namesti tako kako ne treba - rekao je dečakov deda i dodao da za lekare iz Prokuplja i Niša ima samo reči hvale, jer su munjevito reagovali.