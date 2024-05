"DA SAM 10 GODINA MLAĐI SVE BIH VAS...": Otac i ćerka koja je išla u školu ozloglašenog instruktora jahanja svedočili u sudu! ŠOK

Na današnjem ročištu Milošu Đ. u Višem sudu u Beogradu, instruktoru jahanja okrivljenom da je silovao i seksualno zlostavljao polaznice svoje škole jahanja od 2010. do 2021. godine, svedočila je polaznica O. M. i njen otac J. M. koji se kao veterinar brinuo o konjima u ovom klubu.

- U klub sam došla 2014. godine i većinu oštećenih devojaka poznajem. Družile smo se, jahale. trenirale, ali ja nikada nisam videla i nemam neposrednjih saznanja da se dešavalo nešto od ovoga što se okrivljenom stavlja na teret - ispričala je O.M. i dodala:

- Ja sam sa optuženim imala odnos trener-jahač, a kasnije postao i kao član porodice, pogotovo kad sam počela češće tamo da odlazim. U početku je to bilo vikendom, dok sam išla u srednju školu, a kasnije sam dolazila i pet-šest puta nedeljno.

foto: Printscreen/Instagram

Prema njenim rečima, prvo saznanje je dobila kad je jedna polaznica pozvala i ispričala joj da je Miloš Đ. pokušao da poljubi njihovu drugaricu.

- Saznala sam od jedne drugarice koja je jedne večeri pozvala telefonom i rekla mi da joj je druga drugarica rekla da je trener pokušao da je poljubi na treningu. On mi je rekla da ne zna šta da misli o tome, a moje mišljenje je da se to nije desilo. Drugarica koja je to tvrdila nedugo posle je prestala da dolazi u klub, ali nije joj išlo jahanje i zbog toga se posvađala sa Mišom - objašnjava svedokinja i dodaje:

- Ona se meni žalila kako je on grub, kako je vređa i vulgaran je, ali sam joj ja rekla da mora sve to da prođe i izađe iz svoje komfor-zone kako bi bila što bolji jahač jer to to što on pokušava da napravi od nas.

O. M. je objasila i da su joj se sve devojke žalile na Đukićevo ponašanje, ali ne zbog seksualne konotacije, već zato što je vikao na njih, vređao ih i bio grub.

- On nije bio dobar pedagog, kad je dolazilo do toga da nam ne ide nije znao kako da se izrazi nego vikom i drekom, ali to je bio on. Meni je govorio da ne mogu da "sedam na konja kao vreća", ali to je bio normalno, konjušari se tako izražavaju, nisam to shvatala kao uznemiravanje - rekla je ona i dodala da je Đukić jeste dodirivao ali samo za potrebe nameštanja na konju:

- Prilazio mi je i dodirivao po rukama, butinama, stopalima, ali kako bi mi polažaj tela bio ispravan dok jašem konja.

foto: Instagram

Svedokinja je objasnila za devojke sa kojima je bila u klubu, a od kojih su neke oštećene u ovom postupku, da je sa većinom bila u dobrim odnosima i da je njihov odnos sa trenerom bio takođe turbulentan, ali da ona nije primetila to o čemu su devojke do sada govorile.

- Čula sam da je izgovarao rečenice "Da sam 10 godina mlađi sve bih vas j****", ali bilo je u šali, on je znao u situacijama kad sedimo posle treninga da tako nešto "odvali".

O. M. je ispričala da je često spavala u prostoriji sa Milošem Đ. i suvlasnicom Marinom, ali da nikada nije doživela neprijatnost i zaključila da je ona klub napustila na kraju zbog ponašanja suvlasnice M.G.

Odmah posle nje svedočio je njen otac, veterinar J.M. koji je ispričao da Miloša Đ. dobro poznaje već 20 godina, a da je prvi put čuo za seksualno uznemiravanje početkom 2022. godine.

- Nisam primetio ništa, osim jednom kad je pred svima nama jednu polaznicu škole mazio po obrazu, a ona se mrštila i otišla od njega. Smatrao sam to neprikladnim - rekao je ovaj svedok.

Prema njegovim rečima, prvi put saznaje za jednu polaznicu kad mu je to rekla suvlasnica kluba kako bi ga upozorila da se tako nešto ne bi dogodilo njegovoj ćerki.

1 / 3 Foto: Kurir.rs/J.M.

- Moja ćerka O.M. u tom momentu već možda nešto više u godinu dana živi u klub i deli sobu sa Milošem Đ. Kad sam to saznao, pokušao sam da razgovaram s njom, ali mi je ona rekla da se njoj tako nešto nije desilo i da ona nikada nije imala ništa s njim. Kao roditelj sam znao da me je lagala - kaže J.M. i dodaje:

- Znam da ona to potiskuje i mislim da joj je sad i teže nego drugim devojkama koje su uspele da se suoče. Kasnije je još više devojaka reklo suvlasnici da su i ona zlostavljane, a moja ćerka odselila iz kluba u to vreme kad se sveznala i kad je optuženi otišao na operaciju, a onda i da živi u Rušanj.

Kako je dalje naveo, smetao mu je neprirodan odnos koji je njegova ćerka imala prema Milošu Đ, koliko je brinula o njemu, davala mu terapije i vodila računa o njemu.

- Sa ćerkom sam imao dobar odnos sve dok nisam pokušao da razgovaram sa njom o Milošu i klubu, a to se uvek pretvaralo u svađu. Da bih to izbegao, prestao sam da iniciram razgovor o tome.

Naredno ročište zakazano je za 5. jul kada će biti ispitana suvlasnica kluba, svedokinja M.G.

Podsetimo, M. Đ. uhapšen je u septembru 2022. godine, nakon što su se devojčice jedna drugoj međusobno poveravale, a jedna od njih je slučaj prijavila policiji. Oštećenih devojaka je ukupno sedam.