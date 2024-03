"PRIŠAO MI I ZAGRLIO ME, A ONDA SPUSTIO RUKU..." Potresno, žrtva svedočila, on je vređao: A gledala sam ga kao deku

BEOGRAD - Na današnjem ročištu Milošu Đ, instruktoru jahanja okrivljenom da je silovao i seksualno zlostavljao polaznice svoje škole jahanja svedočila je poslednja žrtva, koja je tek prošle nedelje napunila 18 godina.

Okrivljeni je u Palatu pravde doveden u invalidskim kolicima, kao i na prethodna suđenja. Oštećena devojka prvo je navela da je u klub došla u decembru 2020. i da je tada pa sve do leta 2021.u klub dolazila samo vikendom, a potom svakodnevno.

- Prvi neprijatan susret dogodio se u leto 2021. kada sam pre treninga ušla u njegovu sobu kako bi ga pitala kojeg konja ću da jahati. Tada je ustao i zatvorio vrata koja sam prethodno ostavila otvorena. Prišao mi je i zagrlio me. Spustio je svoju ruku na moju zadnjicu i tada je mazio me. Bilo mi je jako neprijatno, uplašila sam se. Nisam mogla da shvatim tako nešto,ali sam nastavila da dolazim u klub - rekla je ona na početku suđenja, svedočeći iz posebne prostorije:

- Ubrzo se dogodila i druga situacija kada sami išli da preskačemo prepone u šumi Manjež, tada me je pozvao da me pohvali ja sam prišla sedeći i dalje na konju. Hteo je da ga zagrlim, ali nisam mogla jer sam bila na konju, pa me je on sa obe ruke povukao za glavu i poljubio u usta. Pokušao je da mi gurne jezik, osetila sam to. Rekao mi je da jašem i vežbu ponovim još jednom. Tada sam plakala i jahala. Osećala sam se grozno, tražio je od mene da se posle treninga "vaćarimo" ali sam ja nakon jahanja vratila konja i bukvalno pobegla kući.

Kako je potom svedok oštećena objasnila,nakon tog nije dolazila nedelju dana u klub.

-Došla sam u klub sa drugaricom, zato što je moja želja i ljubav prema konjima i jahanju bila velika. Tada me je Đukić pozvao da razgovaramo u četri oka, pitao me je da li sam ljuta na njega. Ja sam ćutala, ponovio je pitanje. A potom je rekao da li sam ljuta na njega zato što me je poljubio, a ja sam rekla:"Svako bi bio ljut da je neko na silu poljubi!"

Đukić mi je potom rekao:"Ja nisam neki pedofil i držaću se dalje od tebe i to na 2 metra!" - rekla je ona.

Kako je zatim objasnila dogodila se i situacija gde je pala sa konja, a on je oterao sa treninga u boks da sedla konja. Prema njenim rečima, tada je sređivala i četkala konja a on je došao da vidi da li se povredila prilikom pada i pomazio je po glavi, ali je dalje neprijatnu situaciju i njegovo nametanje prekinula njena drugarica koja je sve to videla i došla do njih.

- Smatrala sam ga za deku, nekako je imao taj nastup i obraćanje prema nama zaštitnički. Zahtevao je i da upozna moje roditelje koji su taj čin shvatili kao da je on bezbedan, a on je u suštini sve uradio kao manipulator i kako niko ne bi posumnjao da je on opasan - navela je oštećena i dodala:

- Imala sam strah da sve ispričam roditeljima. Plašila sam se, ali kada je došlo do toga da ćemo ga prijaviti grupno rekla sam im. Dugo nisam mogla da gledam svog dedu, jer bi se prisetila svih situacija. Nakon njenog svedočenja branilac okrivljenog imao je niz neprijatni pitanja koje je sudija odbila.

Za reč se potom javio i okrivljeni instruktor jahanja koji je sramno izvređao oštećenu.

- Sve što je rekla nije tačno! Pa šta sam ja išao redom dok su one sedlale konje i hvatao iz za zadnjicu. Dogodila se situacija da je pala sa konja, tada sam je pitao da li želi da ponovi opet, rekla je da hoće. Prišao sam joj, uhvatio je za kacigu i poljubio u kaiš od kacige, kako bih je stimulisao da bolje jaše. Opet je otišla da jaše, i posle nekoliko mezata pala. Tada sam je oterao i rekao da ne treba više da jaše. Nisam je poljubio kao što tvrdi, a nije imala pojma da jaše. Neka me pogleda u oči - povikao je okrivljeni gledajući ka televizoru na kome se preko video linka svedočila oštećena iz posebne prostorije.

Sudija je ovu situaciju smirila i opomenula okrivljenog. - Njoj možeš da crtaš, ali ne vredi. Ne zna da jaše - dodao je on.

Nakon toga branioci su tražili da mu se ukine pritvor i odredi neka druga blaža kazna, ali je to nakon pauze odbijeno.

Na sledećem ročištu koje je zakazano za 8.maj trebalo bi da svedoči suvlasnik kluba Marina Gunjača, kao i devojka O. M. koja je prema navodima oštećenih devojaka živela zajedno sa okrivljenim u sobi koja se nalazi u okviru pomoćnih prostorija konjičkog kluba.