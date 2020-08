DEVOJČICA IZ BOGETIĆA ISPRIČALA ŠTA SE DESILO Lupio mi je šamar i skinuo: Plakala sam, ali me niko nije čuo

M. N. (30) iz okoline Bogatića uhapšen je juče zbog sumnje da je u svom automobilu silovao pastorku (12).

Kako saznajemo, očuh je uhapšen pošto je devojčica uspela da pobegne iz auta i sve ispriča majci.

Bio skroz nag

- On je zatečen u automobilu kako nag spava na zadnjem sedištu. Odmah su mu stavljene lisice. Utvrđeno je i da je bio pijan - kaže izvor iz istrage. Nesrećna devojčica je u prisustvu majke i radnika Centra za socijalni rad ispričala da je u subotu sa očuhom bila u jednoj banji na kupanju.

- Dok smo se vozili, on je skrenuo sa puta. Parkirao se na nekoj njivi i naredio mi da pređem na zadnje sedište. Lupio mi je šamar i zaključao kola. Ja sam plakala i vrištala, ali nije imao ko da me čuje - navodno je ispričala zlostavljana devojčica.

Kako je rekla, uspela je da pobegne od pomahnitalog očuha tek kada je on završio sa iživljavanjem i kada je zaspao.

- Shvatila sam da spava i istrčala sam iz auta. Pozvala sam mamu telefonom i peške sam otrčala kući - rekla je devojčica.

Kako saznajemo, njena majka je pozvala policiju i prijavila svog supruga za silovanje.

- Ne mogu da verujem šta se desilo. Za njega sam se preudala pre 12 godina i dovela ćerku sa sobom. Nikada nisam primetila da mu ona smeta ili da bi mogao da joj naudi. Imamo i zajedničku decu i on moju ćerku iz prvog braka nije odvajao od njih. Isto se ponašao - rekla je šokirana majka napastvovane devojčice i dodala „da je njen muž bio pripit, a možda i drogiran, i da je to možda doprinelo svemu“.

Tukao suprugu

- On je ponekad bio grub prema meni. Tukao me je, ali nisam ga prijavljivala jer sam se nadala da će se promeniti i da ćemo živeti bolje - priča nesrećna žena i nastavlja:

- Poslednji put sam dobila batine od njega pre nekoliko dana, kada nisam ćerku pustila u banju sa njim. Sad shvatam da je on možda još tada planirao da joj naudi - očajna je majka.

Hapšenje i u Nišu

Puštao devojčici porniće

Policija je juče uhapsila još jednog zlostavljača dece, i to u Nišu. Naime, N. S. (48) osumnjičen je da je pokušao da siluje devojčicu (12). - On se sa maloletnicom upoznao na ulici kada ju je primetio dok je šetala kraj Nišave. Prišao joj je i ubedio je da počnu da se druže i viđaju. Krišom se sastajala sa njim dva meseca, a on je počeo da je neprimereno dodiruje po intimnim delovima tela i da je seksualno zlostavlja. Puštao joj je i porno-filmove i nagovarao je na seks. Dete nije pristalo - kaže izvor i dodaje da je dete sve ispričalo roditeljima.