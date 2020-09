KURIR SA VOZAČEM AUTOBUSA MEHOM O UDESU KOD NOVIH BANOVACA: Mislio sam da me udario kamion koliko je jako bilo! KURIR TV

NOVI BANOVCI - Vozač autobusa Meho S. (60) koji je iz Vrnjačke Banje vozio putnike za Novi Sad ispričao je za Kurir da je autobusom išao polako jer je video kolonu na putu kad je u jednom trenutku osetio jak udarac u zadnji deo autobusa.

- Mislio sam da me kamion udario koliko je to bilo jako - rekao je Meho za Kurir dodavši da niko od 30 putnika u autobusu nije povređen. Odmah posle udarca i on i putnici izašli su da vide šta se desilo, a kad su videli da ih je auto udartio otpozadi odmah su potrčali u pomoć putnicima automobila.

U automobilu su bile dve žene - mlađa i starija i dve devojčice koje su zadobile posekotine.

Na toj deonici u toku su radovi.

