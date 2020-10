JEZIVA ISPOVEST DEČAKA (5) KOJI JE PREŽIVEO PAKAO: Dok mi je tata radio užasne stvari PRAVIO SAM SE DA SPAVAM!

Petogodišnjak, sin uhapšenog čoveka (30) iz Sremske Mitrovice, ispričao je istražiteljima kako ga je otac seksualno zlostavljao, da mu je tata govorio da je to njihova tajna i da ne sme nikome da kaže. Mališan je rekao da se nekad pravio da spava dok mu je otac radio strašne stvari, kaže izvor Kurira nakon hapšenja osumnjičenog za obljubu svog deteta.

Stravičan slučaj otkriven je kada je pradeda odveo dečaka kod lekara jer je primetio da mališan ima povrede po telu. Doktori su pregledali dečaka i obavestili policiju. Detetov pradeda po majci, koja radi u inostranstvu, za Kurir je objasnio da nije mogao da veruje da otac zlostavlja dete.

- Dečak se i ranije žalio, ali ovako nešto nije moglo da mi padne na pamet. Sve se dešavalo u petak. On je bio na poslu, radi na plantaži. Unuče sam odveo u toalet i tada sam primetio da ima povrede - priča pradeda i dodaje: - Lekar koji nas je primio rekao je da idemo kod hirurga. Dete mi je kasnije pričalo da mu je to tata uradio. Iskreno, muka mi je od svega što mi je dete ispričalo - kaže pradeda.

Prema njegovim rečima, uhapšeni čovek njemu je zapravo zet. - Pre tri godine ponudio sam im tu kuću da imaju gde da žive normalno. Dečakova majka je moja unuka od sina. Unuka je u inostranstvu kod tetke, moje ćerke. Ima 21 godinu i tamo je dve godine, radi i šalje novac za malog. Imala je 16 godina kada je počela vezu s tim čovekom. Tamo može bolje da zaradi, ali i da omogući bolji život za sina. I ona treba da dođe. U šoku je - priča naš sagovornik.

On veruje da će se otkriti istina: - Ne znam šta je i da li je nešto nažao učinio svom detetu, nekako mi to ne ide u glavu. Lekari su pregledali malog, posumnjali u to i obavestili policiju. Na njegove reči nadovezuje se njegova supruga.

Nije pominjao tatu, uvek je bežao od njega - S praunukom su razgovarali i radnici Centra za socijalni rad i psiholozi i on je i njima ispričao istu priču. U međuvremenu je otišao kod bake po majci. Nijednom nije pitao za oca. On je zapravo stalno bežao od njega, a sada mi je jasno i zbog čega - kaže pradeda.

- Prošle godine je dečak istrčao iz sobe i držao se za guzu. Plakao je i umalo nije pao s terase. Srećom ga je kumica videla. Kukao je i žalio se na tatu, ali smo pomislili da ga je možda samo udario po guzi. Zvali smo oca da izađe iz kuće, ali se on nije pojavio - kaže prababa zlostavljanog dečaka. Otac, kome je određeno 48 sati zadržavanja, u okviru kog će biti saslušan kod tužioca, dosad nije bio osuđivan, niti je bio poznat policiji.

Takođe, u ovoj porodici nije bilo prijavljivano nasilje. Kako saznajemo od komšija, dečak ne živi sam s ocem. - S njima duže vreme živi još jedan muškarac, koji je podstanar, i on je provodio dosta vremena s dečakom. Naime, on radi po ceo dan, a taj čovek je s njim, vodi ga svuda. Poznajem oca dečaka i ne verujem da je tako nešto mogao da uradi. Znam koliko je požrtvovan. Radi i žuri kući da mu spremi da jede, da ga prošeta... - rekla je komšinica.

(Kurir.rs/Jelena Rafailović/foto: ilutsracija)

