UDOVOLJAVAO BOLESNIM PORIVIMA: Mika je povređivao i UNIŽAVAO druge da bi sebi dao na značaju! STRUČNJACI O PSIHOLOŠKOM PROFILU

Izvor iz istrage kaže da će psihijatri veštačiti Aleksića pred kraj istrage, nakon što budu saslušani svi svedoci.

- Miroslav najverovatnije neće biti upućen u Specijalnu zatvorsku bolnicu radi veštačenja, već će ga psihijatri i psiholozi posećivati u pritvoru. Oni će u nekoliko navrata razgovarati s Aleksićem i daće procenu njegovog psihičkog zdravlja, inteligencije i eventualnih sklonosti da manipuliše žrtvama kako bi zadovoljio seksualni nagon - objasnio je naš izvor. Prema njegovim rečima, za sada nema nikakvih indicija da će Mika pokušati da se izvuče na neuračunljivost.

- Njegov advokat nije čak ni nagovestio takvu vrstu odbrane. Osim toga, veoma bi teško bilo dokazati da Aleksić nije bio svestan svojih postupaka, s obzirom na sav ugled koji je uživao, ne samo u svetu glume, već i u celokupnoj javnosti - rekao je naš izvor.

Psihijatar Ivica Mladenović rekao nam je da nije imao priliku lično da upozna Miku Aleksića, ali da, iz raspoloživih informacija o njemu, načelno može napraviti njegov psihološki profil.

- Po mom iskustvu, ovde se radi o nerealizovanoj osobi, koja sebi daje na značaju tako što povređuje ili unižava druge. Kod takvih osoba je prisutan narcizam i reč je uglavnom o egoističnim ljudima, čija je humanost upitna - rekao je Mladenović.

Prema njegovim rečima, ovakve osobe najlakše manipulišu decom i mladim ljudima.

- Ako su roditelji doveli dete u neku školu, onda je profesor u toj školi osoba od potpunog poverenja. Čak i ako deca trpe poniženje u toj školi, uglavnom će sve to istrpeti jer veruju da će protivljenjem ili odustajanjem izneveriti sebe i roditelje. Ovakvo zlostavljanje i unižavanje na decu ostavlja trajnu traumu. Zato mi je jedna stvar neshvatljiva - ako je zlostavljanje u školi "Stvar srca" trajalo decenijama, kako to niko ranije nije prijavio? Kako roditelji nisu ništa primetili? Da li je njihova bolesna ambicija, da im deca budu poznati glumci, važnija od dobrobiti te dece? Ako je sve to tako, to je za mene poražavajuće - izričit je Mladenović.

Njegova koleginica, psiholog Aleksandra Janković, ističe da su seksualni predatori veoma prefrigani i, nažalost, prisutni u našem društvu.

- Često su to ljudi iz našeg okruženja, vrlo ugledni članovi društva, opšte prihvaćeni i hvaljeni u poslovima kojima se bave. Takve devijantne osobe se često opredeljuju za zanimanja gde su u kontaktu sa decom. Oni pokušavaju da se predstave kao brižni roditelji i na taj način komuniciraju sa decom. Pa u konkretnom slučaju Mike Aleksića, on je u komunikaciji sa decom uvek koristio reč "sine". Kao da im je treći roditelj - rekla je Jankovićeva.

Naša sagovornica smatra i da Aleksić nije godinama pripremao svoje žrtve da bi ih silovao, već je samo udovoljavao trenutnim bolesnim porivima.

- Njegova škola je, nažalost, važila za elitnu i ta deca koja su je pohađala su ubeđivana da su elita, pa su, zbog toga što su navodno "odabrani", morali i da trpe raznu torturu - kaže Jankovićeva.

Naposletku, i njoj je, kao i psihijatru Mladenoviću, veoma čudno što niko ranije nije prijavio Aleksića za torturu.

- Poznato je da su neki roditelji ispisivali svoju decu iz Aleksićeve škole jer im se nije svideo njegov način rada, ali šta je sa onima koji nisu to uradili? Kakva je bila komunikacija između te dece i njihovih roditelja? Koliko sam upoznata iz medija, roditelji su navodno prilikom upisa u tu školu pristajali da se ne mešaju u Aleksićev način rada. Pa da li to onda znači da su ti roditelji svesno prepustili oblikovanje svoje dece nekom drugom, a sve zarad tog elitizma - pita se Jankovićeva.

Podsetimo, Aleksić je uhapšen 16. januara nakon što su ga glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić javno optužile da ih je silovao, odnosno seksualno zlostavljao dok su bile maloletne. To je ohrabrilo i ostale bivše i sadašnje Aleksićeve učenice, koje su ga takođe optužile za jezivo seksualno zlostavljanje. On se na saslušanju u tužilaštvu pravdao da devojke lažu i da mu smeštaju robiju.

