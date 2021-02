DEJAN JE ISKASAPIO DUŠANKU NA ULICI: Krvnički je ubadao u dušnik i grudi! TO JE I PRIZNAO, a danas se na suđenju DESIO PRESEDAN!

Hladnokrvi ubica neseća se kako je "iskasapio i zaklao" bivšu devojku do smrti!

Dejan Dabović (28) iz Herceg Novog koji se tereti da je do smrti izbo bivšu devojku Dušanku Jocović (25), takođe crnogorsku državljanku, 26.12.2019.u popodnevnim časovima u Ulici Alekse Šantića, iako je u policiji pričao o događaju, danas na glavnom pretresu "izgubio je iz sećanja kako je ubio Dušanku".

- Sećam se da smo zajedno od 2010.godine i svakog detalja naše veze. Bili smo ljubomorni. Mada sam sada u pritvoru shvatio da ona nije imala drugog nikada, a jesam imao druge devojke, za koje ona nije znala. Kada je ona prešla iz Herceg Novog u Novom Sadu da studura i posle se i zaposlila, imali smo vezu na daljinu. Njoj je smetalo što sam ja voleo kocku, znao sam da prodajem stvari i zlato iz svoje porodične kuće. Takođe joj je smetalo što sam osuđen za teške krađe - pričao je iznoseći svoju odbranu pred sudijom Dabović, koji nijednog trenutka nije pokazao žaljenje što je ubio Dušanku.

Pratio je i čekao

On je rekao da je dan ranije došao u Novi Sad i da je iznajmio sobu. Ponestalo mu ju para pa je uz pretnju nožem opljačkao jednu kladionicu. Dušanku je krijući se čekao u blizini njene zgrade. Dan pre tragičnog dana pristala je da prošeta snjim i popričaju. Razišli su se, prema njegovim rečima uz dogovor da se sutra vide, a po izjavama sestre oštećene kao i drugih svedoka, te večeri joj je rekao da se vraća u Herceg Novi.

- Sačekao sam je kada je završila sa poslom. Išli smo zajedno, ušla je u jednu prodavnicu da kupi vodu, ali je pokušavala da nekog pozove. Uspela je na ulici da nekome kaže "Dejan je sa mnom, preti mi nožem". To me je mnogo iznerviralo, pokušao sam da je zagrlim, a ona me je pljunula. Dalje se ne sećam ničega - kaže hladnokrvni ubica, koji je rekao sudiji da neće odgovarati na ničija pitanja.

Trpela jake bolove

Prema optužnici novosadskog Višeg javnog tužilaštva, Dabović se sumnjiči da je zbog sumnje, sposoban da shvati značaj krivičnog dela u besu zbog raskida veze na svirep način sačekao Dušanku ispred zgrade u želji da joj vrati zlo sa namerom, osam puta je udario šakom-pesnicom po glavi, nožem joj naneo niz povreda po rukama, a onda je ubadao po vratu i gruduma, dok nije shvatio da je ubio.

- Ona je trpela jake bolove, pogotovu ubadanjem nožem u vrat ubodima ispod desne ključne kosti, ubadanjem u desnu dojku... On je sve to činio bez osećanja, svestan patnje koju ona trpi - stoji između ostalog u optužnici.

Umro joj otac od tuge

Majka Mirjana Jocović, nastradale Dušanke, jecajući je pričala da je to neopisiv bol.

- Od tuge za ćerkom mi je suprug preminuo. Nije izdržao ni godinu dana od njene smrti. Tuga je ogromna. Nagrđena sam kao i moja ćerka i sestra. Moja Dušanka je bila dete za primer, završila fakultet, radila u Gradskoj upravi u Novom Sadu - teškim srcem je pričala ožalošćena majka.

Ni Danijela Žižić, rođena sestra Dušankina, ništa smirenija nije bila. Tokom svedočenja nije prestajala da plače.

- Čula sam da je pre kobnog događaja, pokušavao da kupi pištolj u Herceg Novom. Kada nije uspeo uzeo je nož od svoje rođene sestre i sa njim došao da mi ubije sestru. Nije joj davao mira - rekla je između ostalog neutešna sestra.

Kurir.rs / Slađana Stojanović

"Ako trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje, pozovite SOS telefon 0800 35 00 36."

