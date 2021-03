SRBIN UHAPŠEN U ITALIJI ZBOG UBISTVA KOJE JE POČINIO PRE 27 GODINA: Pobegao iz kućnog pritvora pre 2 godine

U italijanskom gradu Kazerta, po interpolovoj poternici uhpšen je Predrag Petrović zbog ubistva koje je počinio 1994. u Beogradu.

On je posle tog zločina počeo da radi za jedan on najopasnijih klanova u Italiji - Kazalezi, a uhapšen je u četvrtak u blizini jednog tržnog centra.

Za Petrovićem su i italijanski istražitelji tragali od oktobra 2019. godina, kada je pobegao iz kućnog pritvora, u kojem je bio zbog više krivičnih dela.

- Srpski državljanin posebno se uplašio kada mu je pre bekstva iz kućnog pritvora stiglo rešenje o ekstradiciji u Srbiju zbog ubistva 1994, za koje nisu saopšteni detalji, pa je rešio da pobegne. Tražili su ga skoro dve godine i zbog raznih zločina koje je počinio kao član ozloglašenog klana Kazalezi, a među kojima su i razne krađe, šverc oružja i prijem ukradene robe. Ta dela počinio je u periodu od od 1999. do 2015. - ispričao je za italijanske medije izvor iz istrage.

foto: Printscreen Nezavisne.com

Italijanska policija je početkom ove godine dobila saznanja da se Petrović s porodicom krije u Kazerti, pa se krajem februara obruč oko njega suzio i u četvrtak mu je na ulici napravljena policijska zaseda.

Italijanski sud u februaru je osudio Srbina na godinu i pet meseci zatvora za dela koja je počinio u Italiji.

- On je u Italiji prvi put uhapšen 2016, kada su isplivali dokazi da švercuje oružje za kriminalnu grupu Kazalezi, a tada je uhapšeno još 20 osoba koje su bile povezane s ovim prljavim poslovima. Istraga o ovoj grupi započeta je još u septembru 2012, zahvaljujući svedoku-saradniku Paskvalu Favi. On je tužiocima ispričao kako klan Kazalezi dolazi do oružja koje je modifikovano i bez serijskih brojeva - naglašava izvor, piše Kurir.

Petrović je do 2019. proveo tri godine čekajući odluku o izručenju Srbiji, a sada će naša zemlja na to čekati još godinu i pet meseci dok on ne odsluži pomenutu zatvorsku kaznu, na koju je osuđen zbog zločina u Italiji.

(Kurir.rs)

Kurir