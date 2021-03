BEOGRAĐANINU 7 GODINA I 6 MESECI ZATVORA: Stefan osuđen za maltretiranje i brutalne pretnje, moraće i na psihijatrijsko lečenje

U Višem sudu u Novom Sadu danas je predsednik sudskog veća Ivana Josifović donela prvostepenu presudu prema okrivljenom Stefanu Aleksovskom iz Beograda, za dva krivična dela proganjanje i krivično delo iznuda u pokušaju i za krivično delo lažno prijavljivanje, izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora od sedam godina i šest meseci kao i mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, koja će trajati dok postoji potreba za lečenjem i čuvanjem u zdravstvenoj ustanovi, a može trajati i duže od izrečene kazne.

Okrivljenom je produžen i pritvor koji mu se računa od 22. decembra 2019. godine kada je lišen slobode i koji mu je od tada stalno produžavan, pa po rešenju sudije pritvor će mu trajati do upućivanja u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, a najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi, saoštila je Jelena Ostojin, portparol novosadskog Višeg suda.

Na glavnom pretresu danas je saslušana svedokinja koja je ćerka oštećenih, ona je od suda dobila status posebno osetljivog svedoka pa je saslušana u posebnoj prostoriji Službe za pomoć i podršku svedocima i oštećenima u Višem sudu u Novom Sadu, upotrebom tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka. Ispitivanje se sprovelo bez prisustva stranaka i drugih učesnika u postupku u prostoriji u kojoj se svedok nalazila, u toj prostoriji je bilo samo lice koje je svedočilo i Jelena Ostojin zaposlena u Višem sudu u Novom Sadu koja je pružila emocionalnu i logističku pomoć svedokinji prilikom svedočenja.

"Stefan Aleksovski je osuđen da je u vremenskom periodu od 29.7.2019. godine do dana 22.12.2019. godine, u Novom Sadu i Beogradu, u stanju kada je njegova sposobnost da shvati značaj svoga dela i da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena, tj. njegovi intelektualni potencijali omogućavaju mu da shvati značaj određene radnje sa bitno smanjenom mogućnošću predviđanja eventualnih posledica koje mogu nastati, uporno protiv volje oštećene A. N. i oštećenog R. N. oboje iz Novog Sada, nastojao je da sa njima uspostavi kontakt putem sredstava komunikacije, tako što ih je putem mobilnih telefona, upotrebljavajući SIM kartice različitih operatera pozivao na brojeve mobilnih i fiksnih telefona koje oni koriste i slao im poruke, ukupno 288 puta pri čemu je i uporno pretio napadom na život, telo i slobodu oštećene A. N. i oštećenog R. N. koristeći i druge SIM kartice i aplikaciju vajber šaljući im preteće, uvredljive i uznemirujuće poruke razne sadržine", stoji u saopštenju Suda.

Kako se dalje navodi, on je 1. decembra, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, pretnjom da će primeniti silu pokušao da prinudi oštećenu A. N. i oštećenog R. N. da mu na štetu svoje imovine predaju novčani iznos od 20.000 evra, u protivvrednosti 2.358.800,00 dinara, tako što je oštećenoj A. N. poslao poruke sledeće sadržine:

"Kur****** netrebami više vaša ćerka zasve ovo šta stemi uradili i niste došli ksebi iz stana ćevamse osetiti dim gorećete kur***** spaliću i vas i vašeg muža".

"Spakovaću vas u mrtvačke kese ako mi ne spremite 20000eura i da sve zaboravimo".

"Doćiću j apo njih kod vas ili moj brat policajac ili l. a. ili s. s. ili svi zajedno".

"Očekujte nas u ns neću da zakopam ratne sekire sa vama i vašim mužem niti mi treba vaša ćerka koja mi je sve ispričala da ste puni para".

"Spremitemi 40 novčanica od 500 evra zapamtićete vi stefana aleksovskog koji nezna nikom da oprosti".

Zatim je na broj oštećenog R. N., poslao je poruku:

"Matori jarcu dali vam je vaša kur****** prenela šta da mi spremite vidimose i ne mrtvi ste ako policiji prijavite znate da je moj brat policajac".

Oštećeni su, plašeni za svoju bezbednost i svoje živote, otišli u Policijsku upravu Novi Sad i sve to prijavili, pri čemu je bio svestan svoga dela, hteo je njegovo izvršenje i bio je svestan da je njegovo delo zabranjeno čime je izvršio dva krivična dela proganjanje i krivično delo iznuda u pokušaju.

"Aleksovski je 21.12. 2019. godine, u 21,22 časova, u stanju kada je njegova sposobnost da shvati značaj svoga dela i da upravlja svojim postupicma bila bitno smanjena, tj. njegovi intelektualni potencijali omogućavaju mu da shvati značaj određene radnje sa bitno smanjenom mogućnošću predviđanja eventualnih posledica koje mogu nastati, prijavio da je određeno lice učinilo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, a znao je da to lice nije učinilac tog krivičnog dela i da to delo i nije učinjeno, tako što je, nalazeći se u Beogradu, sa svoje pretplatničke kartice za mobilni telefon pozvao broj 192, koji pripada dežurnoj službi u Policijskoj upravi u Nišu, predstavivši se imenom R. N. iz Novog Sada, rekavši da je on, zajedno sa svojom suprugom, A. N. izvršio ubistvo devojčice koju traži PU Niš (pri tom misleći na Moniku Karimanović, za kojom je policijska potraga bila u toku, budući da je postojao osnov za sumnju da je bila oteta, što je bilo objavljeno u gotovo svim sredstvima javnog informisanja u Republici Srbiji), jer ga je za to bio angažovao, uz nadoknadu od 4.000 evra, jedan čovek iz Niša, čije ime nije želeo da navede, iskazujući da će to učiniti na saslušanju u policiji, zatim - da se telo te devojčice nalazi na oko 4-5 kilometara od njene kuće, a da su njegova supruga i on došli iz Novog Sada, njegovim putničkim vozilom marke "ford" novosadskih registarskih oznaka (nije naveo ceo broj), pri čemu nije ni imao osnova da veruje da su navedena lica izvršioci tog dela, niti da je to delo uopšte izvršeno, pri čemu je bio svestan svoga dela, hteo njegovo izvršenje i bio je svestan da je njegovo delo zabranjeno, čime je izvršio krivično delo lažno prijavljivanje", stoji u saopštenju Jelene Ostojin, portparol novosadskog Višeg suda.

Kurir.rs/S. S.

Kurir