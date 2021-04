NA ULICAMA SVE VIŠE DROGIRANIH VOZAČA, VEĆINA NEMA NI 25 GODINA! Pred policijom se vade: Popušio sam samo jedan džoint

U prva dva meseca ove godine 250 vozača je na teritoriji Srbije kažnjeno i isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, a većina njih mlađa je od 25 godina!

Major Ivica Stanković iz Uprave saobraćajne policije kaže za Kurir da oni godinama vrše tu kontrolu, ali da se primećuje opasan trend, naročito među mladima, koji sve češće voze pod dejstvom narkotika.

Rešavaju problem

- To smo videli kao problem, koji učestalijim kontrolama na terenu rešavamo. U 2020. godini 652 vozača isključeno je iz saobraćaja zbog pomenutog prekršaja, a ove godine imamo njih 250 za samo dva meseca! Od ukupnog broja za ovu godinu, polovina vozača je upravljala vozilom pod dejstvom kanabisa, dok je manje njih bilo pod dejstvom amfetamina, kokaina i drugih opijata. Trećina isključenih vozača je mlađa od 25 godina - kaže Stanković i objašnjava da se prisustvo narkotika u organizmu utvrđuje na dva načina.

- Prvi je korišćenjem uređaja, koji na osnovu uzorka pljuvačke detektuje prisustvo sedam vrsta narkotika: amfetamina, kanabisa, kokaina, metamfetamina, opijata, metadona i benzodijazepina. Kontrolu vrše policajci na mestu gde je vozilo zaustavljeno i ona traje oko 10 minuta. Drugi način je da se vozač vodi na pregled u zdravstvenu ustanovu, gde medicinsko osoblje vrši analizu krvi i urina - kaže Stanković.

Pravdaju se

Kurir je proveo smenu sa saobraćajcima koji rade test na drogu na terenu. Kako kažu, iskusnim službenicima već na prvi pogled bude jasno da li je neko pod dejstvom nedozvoljenih supstanci.

- Prvo uradimo alkotest, a ako ne registruje alkohol, radimo test na drogu. Droga-test radi se tako što se vozaču uzima pljuvačka, stavljanjem plastičnog dela aparata u usta. Da bi test uspeo, plastika treba da se natopi oko kašičica pljuvačkom. Nekada to bude prava muka i traje i po desetak minuta, jer je kod nekih korisnika narkotika slabije lučenje pljuvačke - objašnjava policajac.

Kako kaže, niko od zaustavljenih ne priznaje da je koristio drogu.

- Ređe se vade od onih koji su pijani, ali pokušavaju da se opravdaju. Dešava se da kažu da su popušili samo jedan džoint i da se to ne računa ili da su morali da popiju lek da se smire - kaže policajac.

KAZNE RIGOROZNE

Prekršajni postupak

foto: Damir Dervišagić

Ivica Stanković kaže će policija na 24 sata isključiti iz saobraćaja osobu za koju je utvrđeno da je upravljala automobilom pod dejstvom opijata.

- Vozač koji odbije da se podvrgne testiranju biće zadržan u policiji do 12 časova. Protiv vozača se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a zakonom je propisana novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana, osam kaznenih poena i mera zabrane upravljanja vozilom od najmanje šest meseci - kaže Stanković.