BAJKER OSUĐEN ZBOG SUROVOG PREBIJANJA ŽENE NA PUTU: Ljiljani od udaraca slomljen nos i naprsla lobanja SVA BILA U KRVI

Bajker D. K. (39) iz Jagodine osuđen je pred Osnovnim sudom u Jagodini na osam meseci zatvora zbog toga što je, kako je sud utvrdio, 25. maja prošle godine pretukao sugrađanku Ljiljanu Veselinović (38) nakon nesporazuma u saobraćaju!

D. K. je proglašen krivim za nanošenje teških telesnih povreda, a sve se dogodilo na putu Ćuprija-Jagodina kad se Ljiljana svojim autom uključila na put ka Jagodini. Kako je ranije ispričala za Kurir, nije videla motocikl na glavnom putu.

Prema njenim rečima, motor ju je posle nekoliko stotina metara obišao i kočio.

- Pretpostavljam da je brzo išao, jer ga stvarno nisam videla. Kad me je obišao zastajao je navodeći me da ga udarim otpozadi. Kad sam stala, sišao je s motora, došao do mojih vrata i otvorio ih. Vikao je i udario me dva-tri puta u glavu. Već posle prvog udarca krv mi je potekla iz nosa. Drugi udarac je bio kao da me ciglom pogodio i posle nisam baš sigurna šta se dešavalo, jer mi nije bilo dobro - prepričala je dramu Ljiljana.

foto: Privatna Arhiva

Prvostepena presuda Osnovnog suda u Jagodini doneta je u ponedeljak, a pravo na žalbu imaju i tužilaštvo i odbrana.

Tužilaštvo je, kako kaže Ljiljanin advokat Milovan Stojanović, tražilo za D. K. od osam meseci do dve godine zatvora.

1 / 5 Foto: Privatna Arhiva

Stojanović kaže da nije mogao da veruje kad je čuo presudu.

- Ljudi za mnogo manje povrede dobijaju veće kazne. U ovom slučaju imamo divljaka, osuđivanog nasilnika, očigledno tri puta jačeg od žene, koji je zaustavio motor ispred njenog automobila, otišao do nje, kroz prozor izvadio ključeve iz brave auta i bacio ih u njivu. Potom ju je pesnicom udario najmanje dva puta, a onda kao i svaki "junak" seo na motor i pobegao - rekao je advokat pretučene žene.

Naglasio je da je Ljiljana zadobila teške povrede.

- Prilikom udaranja Ljiljani je slomio nos, izazvao napsrnuće ušne školje i lobanje, a o traumi koju i dan-danas preživljava da ne pričam. Ovaj napad ni u kom slučaju ne može da se tretira kao napad u afektu, kako ga tretira sud, već napad sa umišljajem - kaže Stojanović i ističe da očekuje da će se tužilaštvo žaliti i da će se oni priključiti žalbi.

(Kurir.rs/J.R.)