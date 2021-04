OGNJEN SE MAJCI JAVIO 2 SATA PRE KOBNOG LETA: O majkino čedo, oko majkino, odmalena je želeo da postane padobranac

Tuga i neverica vladaju u domu padobranca Ognjena Trajkovića koji je juče nastradao prilikom izvođenja padobranskog skoka.

Majka Marina je slomljena od bola, a najbolji drug i drugarica nesrećno nastradalog mladića su uz nju.

foto: Ministarstvo Odbrane

- Zašto ga nismo zaustavili, majka rodila sina lastavicu, pa ga poslala u elitnu jedinicu. Lastavica moja ode u nebo, sad ću da čekam sine vi da mi dođete, vi njegovi ste mi sve. O radosti, majkino čedo, oko majkino, deco moja mila, vi ste njegovi drugari vi ste moja deca uz njega ste bili do poslednjeg dana - jauk je majke Marine za nastradalim sinom, koji para nebo.

foto: T.Stamenković

Majka kaže da je uvek bio odličan đak.

- Ne znate kakvo je to dete bilo od šestog razreda, bio je uporan govorio je "beretka" i samo "beretka". Završio je srednju školu odličan đak i želeo da se prijavi i postane padobranac. Majkino dete, mi smo ga podržavali. Neka mi ga Bog primi u nebesko carstvo. Starija ćerka i sin su neutešni - priča Marina.

Posle vojnog roka, kada je završio obuku došao je i čekao da ga pozovu vojnik po ugovoru je bio, želeo je da se školuje dalje, navode drug i drugarica. Stariji brat i sestra su otišli zu Niš. Juče su bili komandir i dečko koji je od prvog dana sa njim na obuci i lekar, kaže Marina i dodaje da se sa sinom čula dva sata pre same tragedije.

foto: T.Stamenković

- Čula sam se sa njim u dvadeset do tri, a oko pet me zove stariji sin i saopštava da je povređen i da je u Vojnoj bolnici u Nišu, kako su mu javili. Krenuli smo za Niš i saznali strašnu istinu. Nikad nije unapred govorio za vežbe i padobranske skokove kad završi tad mi kaže. Imao je planove i uvek je hteo da čuje moje mišljenje i to da li ću da se ljutim. Jedno divno vaspitano dete, pozitivno jedan osmeh - kaže nam neutešna majka.

Kako dalje priča, u decembru prošle godine napunio je 20 godina, a rođendan je proslavio u Vranju.

- Bio je zadovoljan, srećan. Sestra je deset godina starija od njega a brat dvanaest. On mi je bio i oči i duša, sve. Radio je u kafiću dok je čekao da ga pozovu i krajem avgusta je potpisao ugovor - reči su majke nastradalog padobranca iz Vranja.

foto: T.Stamenković

Bio je dete koje samo može da se poželi bez mane, imao je reči utehe i za starije i za mlađe, da razume da sasluša, kaže rođaka. Svi su ga znali u Vranju kao dobro, pošteno dete kao Marininog sina voleo je Vranje. Hoću moje dete kako sam ga ispratila tako i da sačekam ovde, potresne su reči majke Marine.

I komšije za mladića imaju samo reči hvale.

- Dobri ljudi, dečko je bio za primer. Bio je srećan što je postao pripadnik 63. padobranske brigade - pričaju komšije kroz suze.

Uz vojne počasti Ognjen Trajković će biti sahranjen u petak u 15 časova na Šapranačkom groblju u Vranju.

(Kurir.rs/T.S.)