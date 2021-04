OVO JE VAN PAMETI: Stikeri sa likom i JEZIVIM PORUKAMA Velje Nevolje pojavili se na vajberu!

Neprikladan sadržaj sa porukama mafijaša, kom preti doživotna robija, je besplatan i može da ga preuzme bilo ko, čak i deca koja koriste ovo sredstvo komunikacje, a na Vajber je postavljen u ponedeljak.

- Očigledno je da se ostaci Belivukove kriminalne grupe, koji nisu uhapšeni ne smiruju i da konstantno imaju potrebu da javnosti pokažu da su i dalje tu. Najpre su osnivali grupe na Instagramu, preko kojih su pretili ljudima i ucenjivali ih, a sada su otišli i korak dalje jer su, s obzirom na to da Vajber ima daleko veći broj korisnika, postali vidljivi i onima koji ne koriste druge društvene mreže - objašnjava izvor i dodaje da neko očigledno želi da relativizuje brutalne zločine iza kojih, kako se sumnja, stoji ova grupa.

Ima još likova Starlete, član klana i vođa navijača Osim Belivuka, na Vajber slikama su i starlete Tamara Đurić i Jelena Krunić, koje su kako je Kurir pisao, posle hapšenja klana primale pretnje. Jelena Krunić je čak poruke koje je dobija prijavila policiji, a verovalo se da one dolaze od ljudi bliskih klanu. Na slikama su i vođa suprotstavljene frakcije navijača Partizana, Rade Petrović, kom je Belivuk više puta pretio, ali i uhapšeni Milovan Tadić, nekadašnji šef obezbeđenja vođe klana, kao i njegova bivša verenica starleta Tijana Ajfon, koja je saslušana u sklopu istrage o klanu.

Na svim slikama u takozvanoj prodavnici nalepnica, koje se šalju uz poruke, je Belivuk, a uz svaku fotografiju je i poruka. Većina Belivukovih fotografija na tim stikerima, kojih ima 19, nastala je tokom njegovog hapšenja.

Među nalepnicama se nalazi i slika kuće strave u Ritopeku, u kojoj su, kako se sumnja, pripadici klana ubijali, kasapili i mleli žrtve. Kao poruka, na toj slici piše na engleskom jeziku: "Rad od kuće". Neke od poruka na Belivukovim nalepnicama su i "vraćaj pare", "imaš problem neki?", klošaru mali" i slične. Kriminolog Aleksandar Stevanović objašnjava da iza kreiranja ovakvog sadržaja verovatno stoje isti ljudi koji i na Instagramu promovišu grupu "Prinicipi", koju je predvodio uhapšeni Velja Nevolja.

IT stručnjak Stikere može svako da napravi, Vajber ih ne kontroliše IT stručnjak, koji je želeo da ostane anoniman, kaže da svako može da napravi ovakve stikere. - Svako ko ima Vajber može i da kreira nalepnice i objavi ih u stiker marketu bez imena, samo kao privatni korisnik. Vajber uglavnom ne proverava stikere, ali postoji opcija da se prijave sadržaji koji su neprikladni ili uvredljivi - objašnjava sagovornik i dodaje da svako u stiker meniju može izabrati opciju "kreiraj stikere" i napraviti svoj "paket". - Potrebno je da se izabere slika iz galerije koju korisnik želi. Postoji opcija i da ti stikeri budu dostupni svima - dodaje on.