IMAMO MRTVACA U KUĆI: Amerikanca u Beogradu tukli do smrti sekirom, saksijom i pikslom, pa zvali policiju

Osumnjičeni za ubistvo američkog državljanina Gavina Glima (54) iz Njujorka, V. Đ. (57), M. J. (38) i R. B. (35), čak osam sati bili su u kući pored leša nesrećnog čoveka, koga su, kako se sumnja, pretukli nasmrt pikslom, saksijama i sekirom!

Podsetimo, troje osumnjičenih uhapšeno je prekjuče zbog sumnje da su u noći između 3. i 4. maja, oko tri sata, ubili američkog državljanina u kući uhapšenog V. Đ. (57), u Ulici Veljka Dugoševića na Zvezdari u Beogradu. Oni su, kako se sumnja, pili sa Glimom, a tokom pijanke su se posvađali i potukli.

- Policija nam je u utorak oko 11 sati zakucala na vrata i pitali su za neku Marinu. Objasnili smo im da takva osoba ne živi ovde, ali oni su bili uporni da je Marina sa ove adrese zvala policiju. Tada je iz komšijinog stana, koji je pored, izašla devojka kratke kose i rekla da je ona zvala 192 - pričaju komšije uhapšenog V. Đ.

Kako dodaju, ta Marina je policajcima rekla: "Uđite, imamo mrtvaka u kući."

- Policajci su počeli da je ispituju i rekla je da se taj čovek žalio na bolove u želucu i da je potom umro, kao i da je ona zvala Hitnu pomoć i policiju cele noći, ali da navodno niko nije hteo da dođe - kaže komšinica i dodaje da su policajci odmah posumnjali u njenu priču, pa su pozvali pojačanje.

Komšije Pevali su i pili, a čula se i svađa Komšije kažu i da su u ponedeljak iz kuće V. Đ. dopirali glasna muzika i galama. - Pevali su, veselili se, a u jednom momentu smo čuli svađu. Znali smo da je V. Đ. nasilan kad popije, pa nismo ni izlazili. On stalno okuplja društvo, uglavnom pijance i klošare. Tu je uvek bilo kao na železničkoj stanici - kažu komšije i dodaju da je V. Đ. živeo sam, jer su mu žena i sin umrli, a ćerka mu je u zatvoru u Mađarskoj: - Uvek je mnogo pio, ali je poslednjih godinu dana totalno propao. Pustio je bradu, ostao bez zuba, preturao po kontejnerima, prosio.

- Ta žena je zatim rekla da su u kući, osim leša, i dvojica muškaraca. Kada su ušli, bilo je jasno da muškarac nije umro, nego da je pretučen nasmrt. Telo je bilo na ulazu, u hodniku kod vrata. Verovatno je hteo da pobegne od njih. Bio je bez majice, smrskane glave, unakažen i obliven krvlju - kaže sagovornica i nastavlja:

- Osumnjičena devojka je rekla da su tog čoveka, za koga se ispostavilo da je Amerikanac, upoznali u ponedeljak na okretnici autobusa 65. Rekla je da je on bio unezveren i da je vikao: "Help, help." Rekla je da su se sažalili i da su hteli da mu pomognu, pa su ga zato doveli kod V. Đ.

Policija je potom i Marinu i V. Đ. i tog drugog muškarca odvela sa lisicima. Kada su ih izvodili, videlo se da su mrtvi pijani, izobličeni od alkohola i podbuli. Inspektori su iz stana u Ulici Veljka Dugoševića odneli više predmeta.

Kofer u Skadarliji Ostavio stvari na klupi Nakon što je prekjuče pre podne na Zvezdari nađeno telo Amerikanca, po podne je u Skadarliji, na klupi, nađen sumnjivi kofer, a ubrzo se ispostavilo da pripada ubijenom. Policija je pregledala kofer, a obavili su i razgovor sa zaposlenima u hostelu, kao i sa čovekom koji ga je video da se tu muva. - Pretpostavlja se da je hteo da odsedne u hostelu u blizini, ali ga nisu primili jer je bio pijan, pa je kofer ostavio na klupi i otišao na Zvezdaru. Glim je stanovao na Zvezdari sa devojkom, zbog koje je krajem prošle godine iz Njujorka došao u Beograd. Ona je 1. maja prijavila njegov nestanak - pojasnio je izvor.

- Tražili su saksiju, pepeljaru i sekiru. Sumnja se da su ga time udarali dok ga nisu ubili. Veruje se da su osumnjičeni Amerikanca, kog su sreli na stanici i koji je navodno bio pijan, u stan doveli ne da bi mu pomogli, kako je rekla uhapšena žena, već su planirali da ga opljačkaju pošto su čuli da je stranac i verovali su da ima para. Međutim, kod njega su našli samo 2.500 dinara - kaže naš izvor.

V. Đ., R. B. (35) i M. J. (38) sumnjiče se za teško ubistvo.

