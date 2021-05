KO JE ZVICER PO ČIJEM NALOGU SU PRAVILI ĆEVAPE OD LJUDSKOG MESA! Vođa kavačkog klana preživeo atentat, godinama izbegava hapšenje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je u javnost brutalne detalje zločina koje su po nalogu Radoja Zvicera izvršavali kriminalni klanovi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

"Jedan od tih koljača koji je slao ćevape od ljudskog mesa, oni su imali svoje štek stanove uz pojedine ambasade, tako da ćemo imati šta da radimo u narednom periodu", rekao je Vučić.

Predsednik je izneo jezive detalje o zverskim mučenjima ljudi i pravljenja "ćevapa" po nalogu Radoja Zvicera.

- Kada su prvi put ušli u kuću videli su pravi potporni zid. NJihova strategija odbrane u ovom trenutku je u tome da kažu "našli ste DNK, ali mi nismo to uradili". Tužilac neće da otkriva sve. Odavde su Zviceru slali ćevape, kada se on iznervira i kaže da od nekoga želi da vidi ćevape, odavde su mu slali. To je industrijska mašina, tu su stavljali isečene delove. Ranije su delove nosili u novu kuću, čiju smo lokaciju otkrili, pa su bacali ribama da pojedu, pa su krečili te prostorije. Ovo govorim Zviceru koji je na slobodi, govorim mu da ga pozovem da me ubije, jer mu neće biti slobode dok sam živ. Zato što volim svoju zemlju, zato što ne mogu da trpim da neko od nekoga pravi ćevape. Ti gadovi neće upravljati Srbijom.

Radoje Zvicer iz Kotora, vođa koji je preživeo prošle godine atentat u Ukrajini poznat je javnosti kao opasan momak iz Crne Gore i jedan od vođa zloglasnog kavačkog klana. Pre dve godine izbegao je hapšenje u velikoj akciji policije na Kosovu i Metohiji, pošto je dan pre akcije pobegao iz Prištine, na osnovu dojave koju je dobio iz nepoznatog izvora. Zvicer je jedno vreme boravio u Prištini odakle je koristeći lažna dokumenta putovao u Istanbul, Beč i Cirih. Iako se policija nadala da će i on biti uhvaćen u akciji koju su pripremali desetak dana, Zvicer je uspeo da napusti mesto koje je povremeno koristio.

Prema saznanjima bezbednosnih službi iz regiona, Radoje Zvicer, jedan od osnivača i vođa takozvanog „kavačkog klana”, krije se u zemljama regiona i EU pod lažnim imenom Josip Babić, rođen 6.2.1979. iz Orašja, BiH. Babić je državljanin BiH koji je rođen u nemačkom gradu Nirnbergu, a on nikada nije vadio dokumenta BiH, naveo je podgorički Dan.

Pošto je Babić odgovarao njegovom opisu i starosti, Kotoranin je to iskoristio i preko svojih "kanala" u BiH izvadio pasoš, navodi ATV iz Banjaluke. Na Jutjubu je nedavno objavljen i snimak "kavački klan", u kome se spominje njegov lažni identitet, a u opisu tog videa se navodi bliskost sa čelnim ljudima policije i ostalih obaveštajnih agencija Crne Gore,

Zvicer je vršio razna krivična dela, počevši od međunarodnog šverca kokaina, pa do naručivanja i finansiranja desetina ubistava u Crnoj Gori i regionu. Crnogorska policija već godinu dana traži Zvicera kako bi ga saslušala u više istraga o ubistvima koja su se dogodila u ratu kotorskih klanova, ali on zvanično nije osumnjičen ni za jedan od tih zločina.

Na njegovu suprugu Tamaru Zvicer pokušan je atentat 2016. godine. Kavački klan” je kriminalna organizacija formirana u gradu Kotoru, Crna Gora. Naziv dobila po naselju u kojem članovi stanuju. Delatnost: su: ubistva, iznude, zelenašenje, međunarodni i lokalni šverc i trgovina kokainom i heroinom. Grupa deluje u zemljama bivše Jugoslavije, zatim u Španiji, Holandiji, kao i u zemljama Južne Amerike.

Nedavno je ponovo izbegao hapšenje u Crnoj Gori jer mu je navodno dojavljeno za akciju policije. Odbegli vođa crnogorskog "kavačkog klana", našao se i na poternici Srbije zbog sumnje da je Veljku Belivuku (35), poznatijem kao Velja Nevolja, direktno izdavao naloge koga da likvidira u našoj zemlji! Prethodno je međunarodnu poternicu za Zvicerom raspisala i Crna Gora.

