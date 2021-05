DŽAMBINO TELO RASKOMADANO I ZAKOPANO NA RAZLIČITIM MESTIMA: Otkrivena jeziva sudbina dorćolskog dona LIFT BIO U KRVI DO ČLANAKA

Milorad Tomić Toša, nekadašnji pripadnik obezbeđenja mnogih poznatih beogradskih klubova, tvrdi je da žestoki momak sa Dorćola Iso Lero Džamba brutalno prebijen i da je nakon toga njegovo telo raskomadano.

Dorćolac je nestao 23. septembra 1992. godine, a poslednji put je viđen kad je pijan pokušao da uđe u kazino na 6. spratu Beograđanke. Navodno je na vratima ušao u sukob sa obezbeđenjem koji su činili pripadnici SDG Željka Ražnatovića Arkana sa kojim je Džamba inače godinama bio u sukobu.

Čak se pričalo da je Ražnatović na licu imao ožiljak koji mu je napravio omaleni Dorćolac. Njih dvojica proveli su neko vreme zajedno u Kazneno-popravnom domu za maloletnike u Valjevu, a tokom jedne međusobne tuče Arkan je navodno prošao kao bos po trnju.

- Iso Lero Džamba je bio možda najsrčaniji čovek u Beogradu. Nije imao neku fizičku snagu. Bio je pravi onaj beogradski kriminalac. Dorćolac. Nije imao mnogo potrebe da putuje. On je ovde od malena sam za sebe stvarao. Stanovali smo u istoj ulici. Iso Lero je jedan od retkih Roma koji je uspeo od sedamdesetih pa do današnjih dana da ostane upamćen kao simbol jednog vremena i simbol hrabrosti o kojoj su govorili najjači ljudi poput Ljube, Giške, čika Ćire... Od malih nogu sam ga znao, popne me na ramena, pa me vodi na ciganske svadbe. Ostao mi je baš u prijatnom sećanju - rekao je Toša za Balkan info.

Tošić tvrdi da je Džambina sudbina bila jeziva.

- Zna se kako je završio. Nema šta tu mnogo da se mistifikuje. Meni je osoba koja je radila u kockarnici rekla da je onaj lift u koji su uveli Džambu bio do članaka u krvi! Kad su ga uveli u lift, tako su ga izbombardovali, da je već tu iskrvario. Posle sam čuo da je Željko hteo da mu pomogne. Hteo je da ga prevezu u Erdut kako bi mu tamo doktor pomogao pošto nije mogao u Beogradu to da uradi. Međutim, kad su ga odveli tamo, već je bio mrtav. Ja bih voleo da verujem da je to tako i da je Željko hteo da mu pomogne. Nije tačno da su Džambu zazidali u neki temelj. Raskomadan je i zakopan na različitim mestima. Tako je završio čuveni Iso Lero Džamba i zato Dorćolci ne vole Ražnatovića - ispričao je Toša.

Džamba napisao dva Džejeva hita Iso Lero Džambo odrastao je u Dobračinoj gde je njegova porodica delila dvorište sa njegovim rođakom po majci Džejom Ramadanovskim. Poznati pevač, koji je inače preminuo prošlog decembra, svojevremeno je izjavio da je Džamba napisao tekstove dve pesme koje je kasnije snimio i objavio. Radi se o pesmama "Teško je živeti" i "Žuta ruka".

Za njegov nestanak bio je osumnjičen šef obezbeđenja Vukašin Vule Gojak koji je tvrdio da je Džamba izbačen na ulicu i da mu nije poznato šta se posle desilo sa njim. Gojak je ubijen iz snajpera 1997. godine.

(Kurir.rs)