DŽAMBA NAPISAO DŽEJU PESMU USPEO SAM U ŽIVOTU I DOŽIVEO JEZIV KRAJ! Svi ga znaju kao DORĆOLSKOG DONA koji se nije bojao nikoga pa ni Arkana! Niko ne zna ko mu je presudio i zašto (FOTO, VIDEO)

Nesto za kraj svadbe 🙂 #uspeosamuzivotu #balkanbeatband #balkanbeat #svadba #uzivo @zoranstanic94 @breberina @vladamil #dzej #svirka #muzikauzivo #bendzasvadbe #bendovizasvadbe #bendovi

A post shared by Balkan Beat band (@balkanbeat_band) on Oct 9, 2017 at 9:15am PDT