MISLIO SAM DA PUCAM U VEPRA, ALI SAM ČUO JAUK! Napeto na suđenju lovcu koji je ubio kolegu: STIŽU MI PRETNJE! Udovica kaže da LAŽE

Miroslav Čolaković (54) iz Gornjeg Dušnika optužen da je 16. avgusta prošle godine u ataru sela Kaletinac ubio lovca Predraga Milojkovića (53) danas je pred Osnovnim sudom u Nišu negirao delo za koje se tereti. On je priznao da je ispalio smrtonosni hitac u kolegu, ali je negirao odgovornost za nehatno ubistvo za šta mu prete četiri godine zatvora, koliko traži niško OJT.

Odgovornost za nesreću u lovu Čolaković je prebacio na žrtvu, ističući da se Milojković našao na mestu na kom nije smeo da bude, te da nije dao nikakvu naznaku o svom prisustvu u šumi gde su lovci gonili divlje svinje.

- Napravio sam korak, dva u pravcu gde sam video siluete divljači, ali sam se okliznuo i pao na koleno... U tom momentu puška je opalila u pravcu divljih svinja... Čuo sam jauk u žbunju na dvadesetak metara od mene... Iz žbunja je izašao Predrag, hramao je i oslanjao se na pušku. Kazao sam mu: "Šta ćeš brate tu?".

Lovci su počeli da me zovu, pitali su me da li sam upucao vepra. Kazao sam im: "Kakav vepar, pogodio sam Pedu! Izvadio sam kanap za vezivanje kerova i podvezao mu nogu, on je počeo da se gubi, sa kolegama sam ga ubacio u džip, sve vreme sam mu držao glavu u krilu..." – opisao je Čolaković tragediju.

Čolaković: Odbijaju moje saučešće - Pokušao sam da kontaktiram Pedinu rodbinu da izrazim žaljenje zbog nesreće, oni to odbijaju, ali mi stalno stižu pretnje – požalio se Čolaković sudu. Zamenik OJT Aleksandra Vujisić istakla je da je Čolaković nosio oružje protivno pravilima o merama bezbednosti što je dovelo do tragedije. - Ta pravila zabranjuju držanje prsta na obaraču prilikom kretanja ako je oružje napunjeno – kazala je Vujisić.

Istakao je da mu nije jasno zašto mu je Predrag tako blizu prišao kada je pravilo da lovci budu udaljeni najmanje dvesta metara.

- I dalje ne shvatam kako me nije video, imao sam odelo jarke boje, čula se motorola, telefonirao sam, morao je da me primeti. Pravilo je da se lovci jave jedni drugima kada su u blizini – objašnjavao je optuženi.

Kazao je da je zbog nesreće u lovu oboleo, te da je neprestano pod sedativima. Punomoćnik porodice stradalog lovca takođe je ukazao da je Čolaković prekršio propise jer je za svoju sačmaricu koristio municiju koju Lovački savez zabranjuje.

Pravo da se obrati sudu iskoristila je i Predragova udovica Violeta Milojković. Ona je plačući kazala da ne želi Čolakovićevo saosećanje jer je neiskreno.

- Za devet i po meseci nije našao način da sa nama stupi u kontakt, a i bolje što nije. Nije tačno da je moj suprug bio na mestu gde nije smeo, pa ubijen je u našoj njivi. On je poslao poruku lovcima gde se nalazi, kako je moguće da nisu znali da je na tom mestu. I nije istina da mu je Miroslav pomagao, moj muž je odmah umro čim je upucan – rekla je Violeta.

Suđenje će biti nastavljeno saslušanjem svedoka.

