OVO JE STANOJKA IZ KOVINA KOJU JE SIN UBIO: Svi je znaju kao nasmejanu cvećarku, ali i da je sin više puta tukao! (FOTO)

Stanojka D. (62), brutalno je ubijena, najverovatnije u subotu, kako se sumnja od strane svog sina Milana D. (25). Kako smo nezvanično saznali sin ju je usmrtio brutalnim udarcima palicom u glavu.

00:24 Ovo je kuća u kojoj je ubijena Stanojka iz Kovina

Kako smo saznali, Stanojka je godina držala cvećaru u Kovinu. Inače, njen sin Milan ranijih godina trenirao je košarku.

Inače, kako je Kurir nezvanično saznao ovo nije prvi put da je sin MIlan digao ruku na svoju majku. Naime, on je pre ubistva nekoliko puta pretukao Stanojku, koja nasilje nije prijavila policiji.

foto: Jelena Rafailović

Kako smo nezvanično saznali od komšija, M. D. usmrtio je svoju majku brutalnim udarcima palicom u glavu.

Podsetimo, Milanu D. je određeno zadržavanje do 48 sati, a zatim će dalje on biti procesuiran. On će najverovatnije biti optužen za teško ubistvo. Prema do sada poznatim informacijama, policiji nisu ranije bile upućene prijave za porodično nasilje.

